Un brindis sin Copa

Brindis del Atlético Baleares, para despedir el año y valorar un poco cual ha sido esa trayectoria del 2019, Manix Mandiola, Patrick Messow junto a algunos jugadores y miembros de la entidad han brindado.

A Manix Mandiola le ha servido ya como antesala para ese partido contra el Club Marino de Luanco, que afrontarán con una baja importante, la de Luca Ferrone que se lesionó el pasado partido de Copa contra el Unionistas de Salamanca. Se le ha hecho una resonancia del tobillo, y a la espera de resultados, estará cerca de tres semanas de baja. Mandiola le ha quitado hierro al tema de la Copa del Rey:

"La verdad que a mí la Copa y el Rey nunca me ha entusiasmado, la única relación que he tenido ha sido porque me gusta Carlos I, es una competición en la que todo el mundo juega con su fondo de armario, así que la importancia es relativa, como nos constaba que no íbamos a ganarla la hemos dejado pasar"

Un 2020 que empezará con el mercado de fichajes abierto, y con un aluvión de preguntas, ha dicho Manix que si viene algún jugador, pide lo siguiente:

"Espero que si viene alguien que sea para mejorar la plantilla, para hacerla más competitiva, exigir más y tener un fondo de armario que por ejemplo el año pasado nos penalizó no tenerla en la última eliminatoria, que podamos mirar al banquillo y tener alternativas reales"

El domingo a las 12 último partido del Atlético Baleares para cerrar 2019 cómo líder de su grupo en Segunda B.