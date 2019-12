Pilar Palazón y Arturo Ruiz, medallas de Oro a las Bellas Artes

Pilar Palazón y Arturo Ruiz acaban de ser galardonados con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes tal y como acaba de hacer público el Consejo de Ministros en su reunión de este viernes. Ha sido a propuesta del ministro de Cultura en funciones, el almeriense José Guirao. Junto a Ruiz y Palazón, también han sido reconocidos otras 24 personalidades entre las que destacan el concinero Martín Berasategui, la actriz Rossy de Palma y la cantante Martirio, entre otros.

Estos dos jienenses son dos de las personas más vinculadas al mundo íbero como arqueólogos así como unos de los principales impulsores del Museo íbero de la capital, abierto con una exposición permanente hace dos años tras ser inaugurado por el Rey, Felipe VI.

Trayectoria de Arturo Ruiz

Arturo Ruiz nació en Úbeda en 1951 y es Licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Granada y en 1978 defendió la Tesis Doctoral sobre el 'Poblamiento ibérico en el Alto Guadalquivir'. Es catedrático de Prehistoria en la Universidad de Jaén e investigador del Instituto Universitario de Arqueología Ibérica de la UJA.

Durante 10 años, ha sido presidente de la Comisión Andaluza de Arqueología de la Junta y pertenece a prestigiosos institutos de Alemania y Francia. Además, ha estado participando en numerosas excavaciones de yacimientos íberos como es el caso de Puente Tablas en Jaén, Cueva de la Lobera de Castellar, El Pajarillo en Huelma y Piquia de Arjona, entre otros.

De manera paralela a su actividad en los enclaves, ha publicado más de 200 trabajos repartidos entre libros, capítulos y artículos siendo uno de los más destacados The Archaeology of the Iberian de Cambridge University Press, una síntesis sobre la Cultura de los iberos para Europa. Sus investigaciones también se han centrado en la Batalla de Baécula que tuvo lugar en el cerro de las Albahacas de Santo Tomé.

En 2002 recibió el IX Premio 'Ibn Al Jatib' del gobierno andaluz a la investigación en Humanidades y Ciencias Sociales así como el galardón Medalla de Menga del III Congreso de Prehistoria de Andalucía por la investigación de la Protohistoria de nuestra comunidad autónoma.

Vida de Pilar Palazón

Palazón cuenta con 87 años, llegó al mundo en Jaén y es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesora y de toda su carrera resalta su papel como presidenta de la Asociación de Amigos de los íberos, colectivo que se marcó como meta fundamental la consecución de un museo de esta cultura para la capital jienense.

En 1997, Palazón, junto a un grupo de amigos, visitó en París la exposición 'Los Iberos, príncipes de Occidente', una muestra que contenía varias piezas de Jaén. Esto fue la mecha que les llevó a crear el colectivo cultural mencionado anteriormente con un capital inicial de 32.500 euros.

Además, fue concejala por el PSOE siendo edil de Cultura y teniente de alcalde después de las primeras elecciones democráticas municipales de 1979. Fundó la Universidad Popular Municipal de Jaén y, gracias a una suscripción ciudadana, consiguió para la ciudad un grabado de Picasso.

La asociación Iuventa distinguió a Pilar Palazón con su premio hace cuatro años mientras que el año pasado recibió, de manos de la Junta de Andalucía, la Medalla de Oro de la comunidad con motivo de los actos del 28 de Febrero.