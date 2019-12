El conseller Yllanes asegura que el tema de los sobresueldos está cerrado

El conseller Yllanes ha asegurado que está cerrado el tema de los sobresueldos en su partido y no se pronuncia sobre las declaraciones de su compañera de partido en la SER. Mae de la Concha aseguraba en Hoy por Hoy que sin el plus de residencia de 22.000 euros al año no podría seguir en el cargo

El conseller de Energía, el podemita Juan Pedro Yllanes se ha mostrado tajante ante la polémica de los sobresueldos y se ha limitado al mismo mantra: la formación morada ya ha deliberado sobre el asunto y está zanjado. "Ese es un tema que ya se ha deliberado y votado en el debate de presupuestos, es una cuestión que ya está decidida y por tanto, nada más que añadir, es una cuestión que está terminada, por mi parte, terminada"

Ha sido la misma declaración en tres ocasiones, tanto para responder sobre las declaraciones de la consellera y compañera de partido Mae de la Concha como para responder si seguía pensando que ese sobresueldo es ajustado y si la sociedad le valdrían esas explicaciones.