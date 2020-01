Los camioneros piden un acceso norte al Puerto de València por carretera para no colapsar los accesos

Los empresarios del transporte siguen pidiendo un acceso norte por carretera al Puerto de València. Aunque no se oponen al acceso ferroviario, recuerdan que la mayor parte de mercancía que entra a esta infraestructura lo hace mediante camiones. Y con la nueva terminal de contenedores que se proyecta en la ampliación norte, temen que todos los accesos por carretera terminen colapsando.

El secretario general de la Federación de Empresarios de Transporte de la Comunitat, Carlos García, cree que las declaraciones del alcalde Joan Ribó defendiendo solo un acceso ferroviario y descartando nuevas entradas por carretera, no ayudan al sector. Tilda de "sectaria" esa posición porque, insiste, los camiones no van a desaparecer. Los transportistas no se oponen a que se potencie el ferrocarril, pero creen que también hay que ayudar para conseguir vehículos más ecológicos, que contaminen menos.

Los transportistas explican que los accesos al puerto de València se colapsan cada día, y avisan de que esto solo empeorará si se construye la nueva ampliación pero no hay entradas nuevas. Carlos García recuerda además que un acceso directo al puerto reduciría la contaminación del área metropolitana de la ciudad.

Desde la Federación de Empresarios del Transporte apuestan por aumentar la sostenibilidad de los accesos al puerto, pero aseguran que la solución también tiene que ir de la mano de los camioneros.