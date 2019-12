Innovadoras del diseño

Sara Acuaviva diseña bolsos y accesorios que cuentan historias. Carmen Martínez crea, mediante la ilustración y el diseño, imágenes para vestir y ponerse mientras reivindica el empoderamiento de la mujer. Ambas son alumnas del Master Up de la Universidad de Cádiz, una atención personalizada para que sus proyectos emprendedores puedan desarrollarse y triunfar. Pero, como les advierte, Juan Pablo Diánez, coordinador del Master Up, hay veces que para ganar hay que asumir cierta pérdida.

Ambas han venido al programa Innova y Emprende de Radio Cádiz a contar sus proyectos. Sara Acuaviva es el nombre real de la emprendedora, y también es el nombre de su marca de bolsos y accesorios estampados que cuentan historias. Aunque ella es de Cádiz, sus productos son creados de forma artesanal en pequeños talleres al sur de Bogotá (Colombia). Los estampados se crean a partir de ilustraciones hechas con acuarela y lápiz, que están inspiradas en diferentes historias, culturas y lugares.

Sara Acuaviva creó la marca como proyecto final de grado en la UCM, y se hizo realidad en los años en los que vivió en Colombia. La producción sigue en el país americano, pero ha comenzado las ventas en su ciudad natal, Cádiz, donde cuenta con un showroomm en la Avenida de la Marina, 15, 2º izquierda, que abre todos los viernes, sábados y domingos de 18 a 23 horas. También se pueden consultar todos los productos en su web www.saraacuaviva.com

Carmen Martínez, también gaditana, ha creado su popia marca basada en la ilustración y el diseño. Se llama Carmen Freckless. Son dibujos con mensajes reivindicativos y de actualidad, en torno al feminismo y el empoderamiento de la mujer. Sus diseños se plasman en camisetas, bolsas de tela y libretas, aunque está abierta a más soportes. Hay también referencias a las series y el cine.

Carmen Martínez destaca su producto por su técnica de ilustración, la artesanía con la que se realiza, la posibilidad de personalización y con un sistema de venta "ético, altruista, moral y sostenible". Sus productos se pueden ver en sus redes sociales, como Facebook o Instagram.

"Creo que Master Up es una buena oportunidad para asentar la empresa en España. Me está dando muchos contactos", explica Sara Acuaviva. "Quería poner en el mercado algo mío y que no había", detalla Carmen Martínez, "y aquí me siento arropada y acompañada, porque muchas veces emprendiendo te sientes sola".

Juan Pablo Diánez ve en Sara y Carmen ejemplos de lo que revelaba el último informe GEM Andalucía, un estudio sobre emprendimiento que reflejaba que en Andalucía se había superado la brecha de género y se había conseguido la paridad entre emprendedoras y emprendedores.

En el programa Diánez dejó como consejo emprendedor de la semana el principio de la pérdida asumible. "Todos pensamos cuando lanzamos un proyecto en calcular los beneficios e ingresos. Es el pensamiento casual. Pero el razonamiento efectual debe asumir que va a haber una pérdida y hay que calcularla", explica. Se trata de calcular cuánto perderás si las cosas van mal y si esa cantidad es asumible. "El riesgo que puede asumir cada uno es diferente y eso ayuda al emprededor a elegir sus objetivos y acciones".

Por eso, en las primeras ventas se aconseja realizar el menor consumo de recursos posible y aprender de la experiencia para refinar y mejorar el proyecto.