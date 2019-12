El sector del transporte será uno de los más beneficiados por la liberalización de la AP-7

El fin del peaje en la AP-7 también es una buena noticia para los transportistas. Señalan que muchos sectores, sobre todo los que cubren rutas de menos distancia, han evitado esta autopista para no pagar los peajes, pero a partir de ahora podrán ahorrar tiempo y dinero.

Carlos García, el Secretario General de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte, niega que haya un riesgo de saturación en esta vía porque, explica, todos los estudios han dado como resultado que existe un amplio margen para que circulen los vehículos. Además, los turismos la utilizarán en circunstancias muy concretas como pueden ser las vacaciones. Los transportistas serán por tanto uno de los sectores más beneficiados de esta liberalización.

Carlos García afirma que el fin del peaje no solo beneficiará a los camioneros, sino que también supondrá una buena noticia para los vecinos de áreas que ahora están aisladas o que no pueden desplazarse si no es a través de la autopista del mediterráneo.