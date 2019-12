Joaquín Revuelta y Mario del Valle fueron los protagonistas de SERxCuatro en Radio Cádiz. Ambos, amigos personales de Juan Carlos Aragón, formaron parte la última chirigota del autor gaditano, El Chele Vara. Este año formarán parte de la chirigota Dio Picha, con prácticamente todo el grupo del carnaval pasado.

Mario y Joaquín son conscientes de que este carnaval serán muchas las agrupaciones que llevarán algún homenaje al autor, por eso advierten al resto de concursantes. "No querría un homenaje. Agradecería una letra graciosa. Un cuplé con un nabo bien puesto al final o algo así".

Con la ausencia de Juan Carlos, este año "tenemos los autores que pensamos que a él le gustaría y queremos hacer la chirigota que creemos que a él le gustaría".

Joaquin Revuelta insiste. "Si le quieres cantar una cosas lacrimógena en plan mi vida no tiene sentido sin ti no vayas. Él no querría esos homenajes. Él se reía del concepto en la que las agrupaciones mataban a todos".

Recuerda que Juan Carlos les decía que Er Chele Vara era una chirigota de carrera de fondo. "Es una chirigota que la gente tenía que ir asimilando, él decía que era de maratones no de carrera rápida. Él no se enfadó porque se quedara fuera la chirigota, se enfadó porque se quedara fuera el concepto". Además, añaden, que "lo que más le dolió no es no pasar a la final, lo que le dolió fue no quedar, sino que te pongan".

Recuerdan la figura de Juan Carlos del que dicen que "escribía por sus momentos personales. Estamos hablando de experiencias vitales traumáticas, experiencias por las que pasó muy joven y después también".

Además, Revuelta añade, "Juan Carlos era el Bécquer o Espronceda del Carnaval. Juan Carlos escribía unos poemas que si te ponían abajo Neruda te lo comes".