Abotsanitz: "El alcalde ha traicionado a los grupos municipales y al pueblo"

La pasada semana la arquitecta municipal dejaba sin valor el plan parcial presentado por la empresa Higertoki y por tanto, quedaba anulado el decreto de alcaldía del 26 de junio. Para Abotsanitz, eso tiene una consecuencia clara: Higertoki tendrá que amoldarse a la nueva ley de grandes superficies, y no podrá beneficiarse de la permisividad de la legislación anterior. Pero el alcalde ha dicho que no, que Higertoki puede hacer lo que quiera en Zaldunborda Gaina.

Lo dijo en la rueda de prensa del viernes y no el jueves en la comisión de portavoces, donde se le preguntó explícitamente, y tampoco lo dijo a la tarde en el pleno especial sobre Zaldunborda. "No se atrevió. Traicionó a los grupos municipales y traicionó al pueblo. No defiende los intereses de los hondarribiarras, si no los intereses de las grandes corporaciones. Por ello, no puede seguir ni un solo segundo más como alcalde".

"Sagarzazu ha demostrado que le da igual lo que digan los ayuntamientos limítrofes, la diputación, el Parlamento Vasco y la Unión Europea. Pero para llevar adelante este proyecto salvaje que va a eliminar el pequeño comercio, arrasar Jaizkibel y desertizar el pueblo, antes tendrá que pasar por encima nuestro. Y eso no le va a ser tan fácil". Desde Abotsanitz afirman que no van a permitir que empresas privadas se adueñen del Ayuntamiento de Hondarribia.