Almeida saca los presupuestos sin Vox por la ausencia de una edil de Más Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha logrado sacar adelante los presupuestos para 2020 pese a la abstención de Vox, después de que Más Madrid y el PSOE hayan abandonado el pleno porque las cuentas se iban a aprobar con el voto de calidad del alcalde al tener Más Madrid una edil menos que provocaba un empate entre el PP y Cs y la izquierda.

Más Madrid ha acudido este lunes al pleno extraordinario con 18 concejales, uno menos debido a que Inés Sabanés renunció el pasado viernes para centrarse en su labor como diputada de Más País en el Congreso, y aún no ha tomado posesión su sustituta, Mar Barberán.

Después de que el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, haya anunciado que se abstendría, Más Madrid y el PSOE han pedido retrasar la votación de los presupuestos, al faltar en la bancada socialista una edil que ha llegado minutos antes de la votación y al provocar el sillón vacío en Más Madrid un empate.

Sin embargo, PP, Cs y Vox han votado en contra de posponer el debate y los dos grupos de izquierda han abandonado el pleno, por lo que no ha sido necesario que el voto del calidad del regidor, ya que la ausencia de ambos -Más Madrid con 18 ediles y el PSOE con 8- permitía que la suma de PP (11) y Cs (15) fuese suficiente para aprobar las cuentas con la abstención de Vox (4).

Más Madrid y el PSOE consideran que se ha producido un "fraude democrático" aunque desde la derecha aseguran que el fraude es de ambos partidos -a los que se ha visto hacer cuentas durante el desarrollo del propio pleno- hacia sus votantes.

Según ambos partidos "lo normal habría sido incluir en el siguiente pleno ordinario el nombramiento de la nueva concejala" un trámite "del que hay que informar a la Junta Electoral, algo imposible durante el fin de semana". "No era este un jeroglífico demasiado difícil de descifrar si la izquierda hubiera hecho sus deberes", ha defendido el regidor madrileño, que ha recordado que Más Madrid sabía desde el jueves que el debate de presupuestos se posponía hasta el lunes y pese a ello se mantuvo la renuncia de Sabanés.

Además, Más Madrid no impugnó el pleno -"ni mú dijeron", según Almeida- y tampoco ha presentado queja alguna en la Junta de Portavoces. El regidor madrileño ha estado negociando hasta esta misma mañana con el grupo municipal de Vox y se guardaba un as en la manga que no habían tenido en cuenta los ediles de la izquierda.

Aunque no ha logrado el apoyo del grupo de Javier Ortega Smith sí les ha movido del 'no' del que partió la negociación, mientras que Vox ha votado a favor de las ordenanzas fiscales.

Ortega Smith ha mostrado satisfacción porque su abstención haya permitido aprobar las cuentas y evitar una prórroga del presupuesto de la exregidora Manuela Carmena, aunque no hayan llegado a un acuerdo respecto al recorte de lo que consideran "chiringuitos" de la izquierda.

Vox ha logrado incrementar la rebaja fiscal de los cerca de 82 millones a los 89 y confía en el "compromiso" de PP y Ciudadanos para reducir chiringuitos" pero ha defendido que no podían votar a favor porque no es "políticamente deseable" aceptar subvenciones a lo que consideran una red clientelar.

Más Madrid y el PSOE defienden que este lunes se ha producido un "fraude democrático" que "no va a terminar hoy con una aprobación fraudulenta de los presupuestos, sino con la impugnación de esos presupuestos", según Rita Maestre.

"Lo que han hecho es negociar por detrás, negociar el fin de semana, mantener ocupada a la prensa y a los medios de comunicación, mantener desinformados al resto de partidos políticos y a continuación aprobar de manera fraudulenta estos presupuestos cuando no cuenta con la mayoría necesaria", ha defendido Maestre.

Por su parte, el portavoz socialista en Cibeles, Pepu Hernández, ha calificado lo ocurrido como "completamente injusto" y como un "fraude tremendo contra la ciudadanía y la dignidad democrática" que desprestigia la práctica política.

En cambio, Martínez-Almeida ha afeado la "negligencia" de la izquierda y ha defendido que estas cuentas "cierran" la "página de la izquierda radical", mientras que la vicealcaldesa Begoña Villacís ha cargado contra el "mal perder" de la izquierda y ha resaltado que se han aprobado enmiendas de PSOE y Más Madrid con ellos ausentes.

El proyecto de presupuesto de 2020 para la ciudad de Madrid crece en 7,6 % hasta los 4.686 millones de euros mientras que los impuestos se reducen en 89 millones y se prevé reducir la deuda hasta los 1.936 millones. Finalmente el tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se reduce del 0,510 % al 0,479 % tras una enmienda transaccional junto a Vox y la inversión se sitúa en 184 euros por habitante. Además, finalmente se recortan las subvenciones nominativas, por ejemplo reduciendo la ayuda a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales en 415.000 euros.