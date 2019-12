El Govern impone multas por valor de 1,7 millones por infringir la Ley de Vivienda

El Govern ha impuesto 86 sanciones por valor de un millón 700-mil euros en materia de vivienda. La mayoría de multas vienen por no inscribir en el registro las viviendas vacías de los grandes tenedores o no vivir habitualmente en una Vivienda de Protección Oficial.

Hay casos en que la VPO, que por ley tiene que ser el domicilio habitual, era empleada como segunda residencia. Se ha dado también un caso en el que la vivienda se alquilaba por 3.000 euros y a ocho personas. En este caso, el expediente se ha seguido no por lucro indebido sino también por 'infravivienda'.

A los grandes tenedores se les han impuesto 16 sanciones que suman multas por valor de 240.000 euros por no haber inscrito las viviendas vacías en el registro obligado. También hay expedientes por no o por no comunicar cambios de titularidad de los inmuebles.

Otros expedientes se han abierto por no depositar las fianzas obligatorias en el registro de la Conselleria o por alquilar en condiciones deplorables, como el sótano de un restaurante que se arrendaba como domicilio.