Escucha el cuento de navidad de Radio Murcia Cadena SER: El viaje navideño del niño Manuel

Radio Murcia Cadena SER presenta el cuento de navidad de 2019 titulado 'El viaje navideño del niño Manuel'. Un cuento escrito por Javier Ruiz con las voces de Jose Antonio Sánchez como el narrador; Niño Manuel: Rubén González; Paje: Susana Martínez; Rey Mago 1: José Antonio Armero; Rey Mago 2: Juanes Bohajar; Rey Mago 3: Sergio Cervera.

En el papel del Camello 1: José Francisco Martínez; Camello 2, Juan Cabañero; Camello 3, Joaquín Sánchez; Buitre: Ana Pulgar; Asdrúbal: Javier Ruiz; Pez 1: Ana González; Pez 2: Julia López; Pez 3: Susana Martínez Fuentes; Señor Anónimo: Paco Sánchez; Madre: Ángela Martínez; Padre: Juanjo Sánchez; y la voz del videojuego corresponde a Juanjo Asensio.

VOZ REY MAGO 1 Este año, tu navidad será distinta.

VOZ REY MAGO 2 Muy distinta

VOZ REY MAGO 3 (EXAGERA) Sí. Pero que muuuuy distinta.

NARRADOR. El niño Manuel no sale de su asombro. (EXCLAMACIÓN) ¡Los Tres Reyes Magos en su casa de Murcia! ¿Cómo le va a explicar a sus padres que el salón de su casa se ha convertido en un parking para los camellos, los pajes y cientos de cajas de regalos?

NIÑO PROTAGONISTA Por favor, no rompáis nada. Y... ¡eh! (GRITA) ¡¡que aquel camello se está comiendo las plantas de mi padre!!

NARRADOR. El Rey Melchor acaricia al camello gamberro y evita que se coma los brotes verdes. Después mira al niño y le habla

VOZ REY MAGO 1 A ver... pequeño Manuel. Tenemos que hablar...

NARRADOR El niño mira al gran Rey venido de oriente con ojos cada vez más asustados.

VOZ REY MAGO 2 Nos ha dicho tu madre que Papá Noel te trajo una videoconsola.

Coro de 3 CAMELLOS (CACHONDOS) Una videoconsola, una videoconsola, una videoconsola!

NARRADOR- los camellos repiten siempre a coro las últimas palabras de los reyes magos, por si no los sabíais. Es para que los niños traviesos se enteren bien de las cosas.

VOZ REY MAGO 3 Te trajeron una videoconsola de las buenas, de las de último modelo y ahora no quieres salir de casa. ¿es verdad?

CORO DE 3 CAMELLOS (CACHONDOS) Es verdad, es verdad, es verdad...

NARRADOR El niño asiente con la cabeza muy avergonzado. Desde el 26 de diciembre lleva jugando con su consola último modelo. La mejor del mercado. La más cara. La que tiene más megapíxeles en pantalla, con dos mandos customizados y cinco skins del fortnite de regalo. Melchor le explica la situación.

VOZ REY MAGO 1 A ver, que nosotros no tenemos nada en contra de las videoconsolas. Nos encanta que a vosotros os gusten y nos encanta traerlas. Pero esto ya no puede ser

CORO DE 3 CAMELLOS (CACHONDOS) No puede ser, no puede ser,...

(SOLO REPITEN DOS VECES Y ANTES DE QUE LLEGUE LA TERCERA GRITA EL REY MAGO)

REY MAGO 2: Silencio camellos! Estaos quietos y callados por una vez!!!

(SE HACE EL SILENCIO)

REY MAGO 2 SIGUE: Así está mejor. Como iba diciendo: No puedes quedarte en casa toda la mañana y toda la tarde. La consola está bien pero... ¿Sabes que hay un mundo ahí fuera también?

NIÑO PROTAGONISTA: Sí, algo he visto... pero la verdad... solo por la tele.

REY MAGO 3: ¡¡¡Ay, madre mía qué problema tenemos aquí!! Bueno... para solucionarlo, se le ha ocurrido una idea a uno de nuestros pajes. Manuel, te presento a Francisco, el paje de Gaspar.

NARRADOR: uno de los pajes suelta a su camello y se adelanta.

REY MAGO 1: Él te acompañará en un viaje mágico para que salgas de casa un rato y extraigas tus propias conclusiones.

NIÑO: ¿y qué tengo que hacer?

REY MAGO 2: volar, descubrir, aprender... y... volver!!

NARRADOR: El niño no entiende nada pero está claro que serán unas navidades distintas. De repente se empieza a sentir ingrávido. Se mira las palmas de la manos y las ve volverse transparentes... no lo suficiente para hacerse invisible pero tanto que puede ver a través de ellas. ¡¡Se ha convertido en una especie de espíritu que empieza a levantar el vuelo!

REYES Y CAMELLOS (TODOS A CORO) Adiós Manuel!!! Adiós!!!

NARRADOR: El niño Manuel se ha vuelto transparente y comienza a flotar por el aire junto al paje Francisco... juntos atraviesan el techo de su casa en pleno centro de Murcia. Pronto ve la ciudad desde lo alto.

NIÑO (gritando) ¡y DONDE VAMOS!!

PAJE Los reyes quieren que des conmigo una clase de geografía murciana. Que aprendas donde vives.

NIÑO Yo vivo en Murcia... y hasta ahora estaba calentito en mi sillón.

PAJE Pues eso se acabó...

¡FLOP! EFECTO DE UN ZUMBIDO MÁGICO.

NARRADOR suena un zumbido mágico y con él, el niño aparece en un punto distinto de la región.

NIÑO Anda! Y ahora donde estamos.

PAJE EN Moratalla. Mira qué castillo tan chulo, y mira todos esos bosques, aquel es el pico del buitre, donde están las antenas de la SER.

NARRADOR Un buitre se les acerca mientras sobrevuelan Moratalla

BUITRE No os acerquéis mucho al pico que allí están nuestros nidos... pero fijaos qué maravilla de paisaje tenemos desde aquí.

NIÑO si que es bonito!!

¡FLOP! EFECTO DE UN ZUMBIDO MÁGICO.

NARRADOR Otra vez el zumbido mágico y ahora sobrevuelan un gran semicírculo de piedras antiguas.

PAJE Esto es cartagena, la ciudad trimilenaria. Lo que tenemos debajo es el impresionante teatro Romano.

NIÑO: wooow qué maravilla!! Un momento: ¿y tú quien eres?

NARRADOR volando se les acerca un extraño carruaje.

VOZ DE HOMBRE ¡Cómo! ¿no me conoces? Soy el general cartaginés Asdrúbal. ¿no habrás visto por aquí a Escipión?

PAJE: Mejor nos vamos... parece que va a haber aquí una batalla.

¡FLOP! EFECTO DE UN ZUMBIDO MÁGICO.

NARRADOR: el paje y el niño aparecen ahora en el fondo del mar pero el agua ni les moja. A su lado, dos peces charlan tranquilamente.

PEZ 1 ¿¿Qué bien se vive en Águilas no??

PEZ 2 La verdad es que sí. Aunque yo ahora me voy a la zona de Mazarrón que dicen que allí hay muy buenos fondos también.

PEZ 3 Mis primos de Cabo de Palos dicen que las mejores piedras para nadar son las de allí.

PEZ 4 Yo tengo ganas de poder volver al Mar menor, que hace días que no se nada de mis amigos los langostinos.

NARRADOR: El niño le habla a los peces.

NIÑO: ¿Dónde estamos?

PECES HABLAN TODOS A LA VEZ: ¿Cómo que donde estamos? Pues en el mar!!! ¿Es que no sabías que en la Región de Murcia te puedes bañar en cualquier sitio?

PAJE: No, no lo sabía. Se pasa el día jugando a la consola... ¿Es que no os habíais dado cuenta?

¡FLOP! EFECTO DE UN ZUMBIDO MÁGICO.

NARRADOR: Ya va acabando el viaje del paje y el niño. Pero le quedan todavía tres o cuatro paradas más.

(MUY RÁPIDO)

¡FLOP! EFECTO DE UN ZUMBIDO MÁGICO.

NIÑO: Anda! Ahí arriba de la montaña hay arruís africanos... ¡Cómo mola Sierra Espuña!

¡FLOP! EFECTO DE UN ZUMBIDO MÁGICO.

PAJE: ¿Lo ves? Desde ahí se tira la gente a la poza y se bañan en verano. Se llama el Salto del Usero de Bullas

¡FLOP! EFECTO DE UN ZUMBIDO MÁGICO.

NIÑO: ¡Se van a chocar si van tan rápido con esos caballos!

SEÑOR ANÓNIMO: Qué va! Somos lorquinos y nuestros desfiles son así,... no te preocupes!

¡FLOP! EFECTO DE UN ZUMBIDO MÁGICO.

NIÑO: ¿Y dices que todo ese césped verde tan curioso es arroz de Calasparra?

¡FLOP! EFECTO DE UN ZUMBIDO MÁGICO.

PAJE: Mira: En ese escudo dice ""Por pasar la puente, nos dieron la muerte". Es el escudo del pueblo de Cieza

¡FLOP! EFECTO DE UN ZUMBIDO MÁGICO.

NARRADOR Y así el niño conoce los libricos de Yecla, El Monte Arabí, La cueva del agua, Calblanque, El balneario de Archena y muchos sitios más... y cuando ya ha viajado mil veces se da cuenta de que quería seguir viajando y aprender más sobre la Región de Murcia. Hasta que, de repente, apareció en su casa de nuevo. (PAUSA) La consola estaba encendida, el juego le llamaba:

VOZ DEL JUEGO: Pulse 1 para empezar la partida (lo repite varias veces)

NARRADOR: Los reyes magos vigilan la escena desde lo alto. Sin hablar... dejan hacer al niño que, lentamente se acercó a la consola.

VOZ DEL JUEGO: Pulse 1 para empezar la partida

NIÑO: ¡Mamá! (GRITA) Papá

LA MADRE: ¿Qué pasa hijo mío?

EL PADRE ¿Es que no funciona la consola que te trajo papá Noel?

NIÑO: Sí que me funciona... Es que quiero deciros una cosa.

EL PADRE: Más juegos no te vamos a comprar. Si quieres pídeselo a los reyes.

NIÑO: No, no... si no es eso. Es que quiero viajar!

NARRADOR. MONOLOGO FINAL SOBRE MÚSICA.

Y así... con esa tarea navideña que le encomendaron los reyes magos el niño se despegó del sofá.

No. No dejó abandonada la consola que le había traído Papá Noel. Hay tiempo para todo.

Pero en el coche, mirando por la ventanilla, ahora se despide de nosotros viendo caer los primeros copos de nieve en Sierra Espuña, o paseando por el casco antiguo de Cehegín, o mirando los flamencos en las salinas de San Pedro...

Su regalo navideño de Reyes fue un fantástico mapa. Un mapa que conservaría toda su vida. El de una Región llena de secretos por descubrir. La nuestra. LA Región de Murcia.

FIN