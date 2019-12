Nochebuena primaveral

Superando los 20 grados, con viento de poniente y mañana Nochebuena. Y al otro Navidad. Se habla del tiempo, del calor que está haciendo este invierno y de las consecuencias de los fuertes vientos que hemos sufrido estos días.

Empezando por los agricultores que no se ponen de acuerdo a la hora de hacer valoraciones de daños. Desde luego, árboles y ramas han caído, cultivos dañados también aunque la parte positiva se la lleva el turismo. Hosbec, la patronal, asegura que con esta previsión y temperaturas que rozarán los 20º animarán a muchos turistas de última hora a visitar los principales destinos de la Comunitat.

No hay mal que por bien no venga aunque yo me quedo con inviernos fríos, y sin cambio climático.