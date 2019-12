¿Y si la cámara de nuestro móvil nos espía?

Tal vez nunca hayamos pensado que el simple gesto de autorizar a una aplicación el acceso a la cámara de nuestro móvil, pueda servir para que a través de ella nos espíen. Pues bien, no es ciencia ficción, es realidad. Enrique Serrano, asesor, experto en seguridad informática para empresas, durante un congreso de seguridad internacional, hizo una demostración de cómo se puede hacer. Se refirió a modelos Android, aunque asegura que hay algunos IOS en los que también puede ocurrir. Esto es así, asegura, cuando la aplicación tiene permiso para acceder a nuestra cámara e incluso cuando no lo tiene, porque llega a aprovechar vulnerabilidades del teléfono para entrar.

Si autorizamos este acceso a la cámara del móvil, debemos saber que ese permiso estará vigente en todo momento. Por eso, si no lo revocamos cuando ya no la usemos, igualmente pueden hacernos una foto o grabar, “depende del sistema operativo que esto sea más o menos fácil”. Por eso recomienda que “cuando no necesitamos utilizar esa App, hay que ir a ajustes y deshabilitar el permiso, volviéndolo a habilitar cuando lo necesitemos. El peligro está en la dualidad entre comodidad y seguridad, es incomodo hacer lo anterior, pero es más seguro”, afirma.

José Antonio Rubio, doctor Ingeniero en Ciberseguridad por la URJC, recuerda que aunque hay Apps que no tienen el permiso y llegan a acceder a la cámara de nuestro teléfono, lo cierto es que son las menos. Por eso, indica que es necesario seguir las recomendaciones para minimizar riesgos.

Ambos coinciden en asegurar es realmente complicado detectar que te están espiando, aunque se pueden revisar ciertos elementos que nos pueden alertar. “Hay aplicaciones maliciosas que gastan muchos datos y batería y revisando esto, nos daría una pista. ¿Por qué gasta el 40% de mi batería o muchos datos si hace mucho que no la uso?”, indica Serrano. También hay Apps para móviles que te ayudan a analizar si tienes malware en tu dispositivo, como por ejemplo la que tiene INCIBE, con una pequeña aplicación para Andorid. Lo cierto es que según indica Serrano, cuantas más capas de seguridad tengamos mejor, aunque a veces esto puede provocar la ralentización de nuestro móvil.