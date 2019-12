La huelga de supermercados complica las compras para la cena de Nochebuena

Esta noche es Nochebuena y los supermercados abren sus puertas hasta las ocho de la tarde y afrontando la última jornada de huelga de las cuatro que se han llevado a cabo en esta primera fase, porque si no hay acuerdo sobre el convenio del comercio minorista de alimentación, los sindicatos han convocado otros cuatro días de paro coincidiendo con la Nochevieja. La gente apura las últimas compras para la primera cena especial de estas Navidades y los clientes de los supermercados nos han contado cómo les ha afectado esta huelga y qué opinan de este conflicto laboral. Hoy algunos clientes han encontrado lo que buscaban, y otros no han tenido tanta suerte. En cuanto a qué opinan de la huelga, la mayoría entiende que es un derecho de los trabajadores y se solidarizan con ellos o cuanto menos respetan su reivindicación.

Esta mañana hemos entrado en varios supermercados y nos hemos encontrado estantes vacíos o en los que se notaba la falta de reposición o colocación de los productos. A destacar que en uno de los establecimientos el mostrador de la carnicería estaba totalmente vacío y la panadera explicaba a una clienta que con motivo de la huelga no había carnicero, que quizás a partir de las dos… A renglón seguido esa misma trabajadora le decía a una señora que ese pan de molde que quería no lo había, también por la huelga. Y en la caja la gente hablaba del conflicto mientras hacía cola, una cola importante porque en ese momento solo había una cajera. Ya a la salida algunos clientes nos han contado si habían encontrado lo que buscaban o si han tenido problemas estos días. La más preocupada era una señora encargó la carne para la cena de esta noche y se encontró que esta mañana no había ni carnicero ni carne.

La huelga ha afectado, pero esos mismos clientes se han mostrado respetuosos con los trabajadores de los supermercados que han decidido secundarla. Más o menos informados sobre los motivos del conflicto creen que la huelga es un derecho y que no tiene nada de malo que luchen por mejorar sus condiciones laborales. Alguno incluso refería sentirse mal por ir a comprar, "pero claro llega un momento que es imprescindible hacerlo", decía.

Este conflicto laboral, surge ante la falta de acuerdo entre patronal y sindicatos en la negociación del convenio sectorial de los supermercados que afecta a más de 12.000 trabajadores en Asturias. Ha habido algunos acuerdos pero la situación se encuentra ahora mismo bloqueada y sin fecha para sentarse a negociar, con lo que de momento se mantienen otras cuatro jornadas de huelga coincidiendo con la nochevieja. Tomen nota del 28 al 31 de diciembre.