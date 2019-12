Las trabajadoras de Domusvi denuncian presión para evitar cogerse la baja o reducir su duración por la introducción de una empresa de control del absentismo

La empresa gestiona, con fondos públicos, servicios de atención a la discapacidad, aglutinando a 700 trabajadoras. Los sindicatos se unen para apuntar que una tercera empresa está controlando las bajas, que de facto ya se hace vía el Servicio Navarro de Salud y el plan de prevención.

"Se quiere coaccionar a las trabajadoras para que o no se cojan las bajas o las bajas sean más cortas", ha explicado Josetxo Mandado, del sindicato ELA.

Denuncian que esta empresa tiene mucho poder, puesto que estar de baja supondrá una pérdida económica para las trabajadoras. "Esta empresa no te puede obligar a coger el alta médica pero te la propone. Sin embargo, si no se está en condiciones, no se puede coger el alta voluntaria", ha señalado Anabel Díaz, de CCOO.

Señalan también que el trabajo es muy duro, y que genera lesiones musculo-esqueléticas que pueden cronificarse. Se concentran a las puertas del Tribunal Laboral de Navarra y anuncian que si no se toman medidas continuarán con las movilizaciones. Aseguran que Derechos Sociales del Gobierno de Navarra se ha lavado las manos, porque son decisiones legítimas de la empresa adjudicataria.