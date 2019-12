El Castellón cierra en su mejor momento el peor decenio de su historia

El CD Castellón despide en este 2019 un decenio en el que la desaparición planeó sobre la entidad y que le llevó a competir siete temporadas consecutivas en Tercera división, aunque lo cierra en su mejor momento deportivo.



El Castellón militó por última vez en el fútbol profesional en la temporada 2009/10 que supuso el descenso a Segunda división B al finalizar como colista y que daba inicio al peor decenio en la historia del club y que suma en la actualidad 97 años de historia.



El descenso a Segunda B iba unido a una desafección entre la afición y los dirigentes liderados en aquel momento por el ex presidente del Levante, Antonio Blasco, y el representante de futbolistas, José Manuel García Osuna, que se profundizaría en la 2010/11.



Los continuos impagos que afectaron a los empleados de la entidad con numerosas protestas, con sentadas en el inicio de partidos incluidas, a los que acompañaron pobres resultados deportivos, desembocaron finalmente en un descenso administrativo en el verano de 2011 por las deudas con los futbolistas que mantenía el club.



El Castellón se veía abocado a un precipicio que llevó a que diversas personas trataran de hacerse con el control accionarial del club, bien a la sombra de los anteriores dirigentes o bien tratándose de aprovechar de los restos de un club que daba pasos hacia la desaparición. Solamente la afición que no bajó los brazos hizo posible que la historia no se detuviera.



Los problemas económicos e institucionales del Castellón le llevaron a competir siete temporadas consecutivas en Tercera División, pese a disputar cinco promociones de ascenso, quedándose en la campaña 2015/16 a las puertas del ascenso. Un solo penalti evitó el regreso del equipo entrenado entonces por Kiko Ramírez en favor del Gavá.



La crisis institucional se agudizaba y los problemas económicos se profundizaban, una situación que hizo que el entonces presidente, David Cruz, viera como la afición le daba la espalda y pedía su marcha, si bien su salida no se materializó hasta después de quedar apeado de una nueva promoción de ascenso en Tafalla ante la Peña Sport en la temporada 2016/17.



Los acontecimientos se precipitaban y el Castellón volvía a pender de un hilo. Evitar la desaparición del club pasaba por la marcha de Cruz, que horas después de la eliminación cedía el control de la entidad al actual presidente, Vicente Montesinos, que iniciaba su andadura de la mano de dos futbolistas castellonenses como Pablo Hernández, ahora en el Leeds United, y el ex valencianista Ángel Dealbert.



La reacción de la afición fue inmediata y se volcaba para evitar la desaparición del club. En la temporada 2017/18 se conseguía batir el récord de abonados en Tercera con 12.700 y en lo deportivo el Castellón conseguía el ascenso a Segunda División B tras finalizar la temporada regular en la segunda posición, después de que Juan Miguel Garrido, empresario y expresidente del Albacete se hiciera con el control accionarial del Castellón.



La primera temporada en Segunda B se saldó con la permanencia una vez finalizado su último encuentro de la temporada tras permanecer en zona de descenso prácticamente todo el año, lo que propició la salida de Garrido para que Montesinos recuperase el control accionarial.



En la actual campaña, el Castellón solo ha sufrido dos derrotas y ha llegado a ser el equipo profesional español con más jornadas sin perder. Ahora es segundo y está a un punto del liderato y con cinco de ventaja respecto al quinto clasificado en una campaña en la que cuenta con más de 13.800 abonados, la mayor cifra de su historia.