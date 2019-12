UCCL Unión de Campesinos califica 2019 como un año desigual y decepcionante

La falta de relevo generacional, el escaso control de la política de precios y los altos costes de producción siguen generando bajas en cuanto a los activos que en los últimos años ha generado un descenso del 18% en Castilla y León y del 12% en Segovia de afiliados al régimen ganadero de la Seguridad Social.

Unión de Campesinos sigue demandando una PAC más justa con reformas estructurales para poner en valor la figura del agricultor genuino para que quienes reciban estas ayudas europeas demuestren que al menos el 25% de sus rentas provengan de rendimientos agrarios.

Juan Manuel Palomares presidente UCCL Unión de Campesinos asegura que de 900.000 personas que perciben ayudas PAC solo cerca 270.000 están registradas en la Seguridad Social Agraria, este problema ya se ha solucionado en países como Francia y Alemania. No se entiende como en España se sigue permitiendo que aquí que gente que no trabaja la actividad agraria como la Iglesia, el Ejercito, Renfe o AENA. Pero no solo eso ya que hay titulares que no están en ningún registro de Seguridad Social están cobrando ayudas PAC, en Castilla y León hay más de un 40% de titulares que están ya jubilados.

La desigualdad viene dada por los diferentes sectores. Un mal año para el cereal por la escasez de lluvias condicionando los rendimientos y aumentando el precio de los pastos para la alimentación del ganado con pocas ayudas por parte de las administraciones. Mientras buen año para las hortalizas que aunque con una siembra tardía y debido a que no se han producido heladas ha favorecido el ciclo vegetativo con una buena cosecha. Otro sector con un año histórico es el porcino por la demanda debido a la peste en China. Lo que ha hecho que casi el 60 % de la producción sea destinada a la exportación.

En cuanto el vacuno se ha registrado una bajada en la producción del 2% propiciando el cierre de explotaciones al igual que en el vacuno de leche aunque aquí si se ha elevado la producción por la redimensión de las granjas. Los ganaderos siguen reclamando una mejor gestión de la sanidad animal en cuanto a la tuberculosis en el vacuno de carne con un mayor control de la fauna silvestre y mayores pruebas de contraste ante un positivo de esta enfermedad.

En cuanto a las relaciones institucionales UCCL valora positivamente el acuerdo con el ayuntamiento de la capital para la instalación de un mercado ecológico y demandan más ayudas a la Diputación en una apuesta clara por el medio rural.