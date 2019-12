El "ecologismo urbanita" matará l'Albufera

La petición de convocatoria de la Comisión del Agua de la Junta Rectora del Parque de l’Albufera y las críticas lanzadas por Acció Ecologista por el abandono del lago no han gustado a nadie. Las asociaciones agrarias, AVA y la Unió de Llauradors, presentes en la junta rectora, afirman que conocen de esa comisión y de las pocas iniciativas que se toman por terceros porque nadie les convoca, porque no cuentan con ellos a la hora de tomar decisiones.

Desde AVA Miguel Minguet lamenta que no se cuente con quienes han mantenido vivo el parque durante muchos años: los agricultores arroceros. Ellos son los principales interesados en mantener el cultivo porque económicamente dependen de él y lamenta que se les culpe y se les margine.

Mucho más contundente es Enric Bellido desde la Unió de Llauradors. Categórico afirma que el único agua en condiciones que llega al lago es la de los arrozales. Que el problema son las aguas negras, de las acequias, de las industrias… que se vierten sin ningún control de ninguna administración en el lago.

Lamenta que se criminalice al agricultor que depende económicamente del entorno y considera que todo es fruto de un ecologismo de salón, de políticas “urbanitas”, es textual, que llevan camino de romper la relación entre arroz y humedal. Si eso ocurriera, afirma, sería el fin de l’Albufera.

AVA y la Unió consideran que cualquier solución debe someterse a los agricultores que son quienes mantienen vivo el humedal y que paradójicamente son de los que ecologistas y administraciones prescinden primero.

La consellera intenta contemporizar

Sin embargo la consellera Mireia Mollà no se da por aludida. Asegura que todos los que están en la Junta Rectora (Acció Ecologista y asociaciones agrarias) saben que no se pueden convocar las comisiones hasta que no esté listo el nuevo plan de uso y gestión. Que ese nuevo plan llegará en 2020 y que entonces se convocará la comisión del agua y otras porque l’Albufera es una prioridad del gobierno del Botànic.

E insiste: Debería llegar toda el agua acordada al lago, que no llega. Y no solo esa, debería llegar más. En ese sentido, el Ayuntamiento de València, propietario del parque y por ende del lago, recuerda que la competencia exclusiva del agua que llega al lago es de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por tanto del gobierno central. Que tanto la Generalitat como el ayuntamiento cumplen su parte y han pedido más agua, 70 hectómetros cúbicos cuando el cultivo del arroz que reconoce como garantía del lago. Pero que eso es cosa del gobierno central.