La Diputación saca adelante el presupuesto para 2020 con el voto en contra del PSPV

La Diputación Provincial de Alicante ha sacado adelante los presupuestos para 2020 gracias a los votos favorables de PP y Ciudadanos. Una votación en la que Compromís, tal y como anunció el pasado fin de semana y tras alcanzar un acuerdo sobre un decálogo de propuestas, se ha abstenido; mientras que el PSPV ha votado en contra. Tanto el presidente Carlos Mazón como los portavoces de los grupos en la cámara han destacado el "cambio" en el talante en la institución provincial y han agradecido la predisposición de alcanzar acuerdos a través del diálogo.

Así, las cuentas para el año que viene han salido adelante: 266,5 millones de euros en ingresos (-0,41 %) y 262,1 millones de euros en gastos (+2,91 %).

Desde el PP, el portavoz Eduardo Dolón ha apuntado que se trata de unas cuentas que "consolidan el trabajo del equipo de Gobierno", junto a Ciudadanos. Y ha hablado de presupuestos "equilibrados, solidarios y que buscan el progreso, el desarrollo y la modernización de la provincia".

Además, ha incidido en que, por quinto año consecutivo, la deuda será de cero euros y no se suscribirán préstamos. El presupuesto busca, ha dicho, ser "el motor más importante de apoyo y asistencia a los municipios".

A estos se destinan 90 millones de euros, a los que se sumarán otros 40 millones a cargo de inversiones financieramente sostenibles. Entre las partidas más destacadas, los 27,7 millones a planes de obras, 15 a Cooperación, 6 a los efectos de la DANA, cuatro a carreteras y 5,3 a Medioambiente.

Con esos números, durante el año que comienza este miércoles la Diputación tendrá una capacidad de financiación "garantizada" de 56 millones de euros, al tiempo que seguirá asumiendo competencias impropias en materia de servicios sociales por 25,5 millones de euros.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, ha defendido los presupuestos porque abren una "nueva etapa marcada por una gestión eficiente y eficaz, una propuesta clara sin recovecos, con transparencia" y para que se sepa "dónde se gasta hasta el último céntimo".

Compromís: "Romper el guion"

Mientras, el único diputado de Compromís, Gerard Fullana, se ha abstenido en la votación alegando que estas cuentas y el decálogo de medidas aceptadas por PP y Ciudadanos tras la negociación, son un "punto de partida" para empezar a trabajar pero "no una carta en blanco". Busca Fullana, según ha dicho, "romper" el guión de los bloques políticos a cambio del compromiso de propuestas "con declaración de interés".

Así, ha destacado que en el acuerdo se fijan "criterios objetivos y la autonomía municipal como ejes de la política de subvenciones, algo que en 2015 era imposible" o se potencian líneas de inversión vinculadas al medioambiente bajo el precepto de la autonomía municipal o las partidas para centros educativos, infraestructuras para el Tren de la Costa y promoción turística.

PSPV: "Continuistas y decepcionantes"

No lo ven así desde el PSPV, cuyo portavoz Toni Francés ha calificado los presupuestos como"continuistas" y ha considerado que la "decepción" ha sido la tónica general, pues "no cambian ni modifican las sinergias que se arrastran durante años".

Así, ha estimado que se venden "como éxitos" lo que son "fracasos" y se ha referido a derivar las inversiones a un remanente que "no existe". Ha lamentado que no se contemple el Fondo de Cooperación Municipal y ha opinado que habrá "menos recursos para atender a sus ciudadanos" frente a las diputaciones de València y Castelló.

Además, ha incidido en que desde septiembre, los municipios afectados por la DANA "no han recibido ni un euro y PP y Ciudadanos no han estado a la altura" y ha denunciado que se critique a la Generalitat y al Estado, cuando en sus diarios oficiales ya aparecen "líneas y ayudas directas para familias afectadas".

Y aunque ha reconocido que al PSPV se le han aprobado seis enmiendas, ha lamentado que sea con partidas que suman 40.000 euros, "un 0,02 % del total del presupuesto".

Mazon, "satisfecho"

El presidente provincial, Carlos Mazón, se ha mostrado "satisfecho" con la aprobación, pero ha lamentado que la institución no pueda destinar por su presupuesto "estricto" los 13,7 millones del Fondo de Cooperación Municipal, que según ha señalado va por Fondos Financieramente Sostenibles. Al respecto ha subrayado que esa cuestión depende de las competencias impropias que asume la Diputación en materia de Servicios Sociales.

Asimismo, ha subrayado que la institución provincial no "inventa" ingresos y se ha referido a 1.325 millones de las cuentas de la Generalitat Valenciana. "No quiero ser un presidente que reciba, como ha recibido el president de la Generalitat, esta mañana, un informe de la Sindicatura de Comptes calificando de ficticios 1.325 millones; no nos parece responsable", ha apuntado y ha exigido mirar "no solo la foto de hoy sino en los próximos años".