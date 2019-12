"Me es más fácil hablar con un consejero que con la delegada de la Junta "

El alcalde de Cádiz, José María González, ha asegurado que es "imposible" llegar a acuerdos con el actual gobierno en la Junta de Andalucía y ha lamentado, especialmente, la actitud de la delegada en Cádiz, Ana Mestre (quien es también presidenta provincial del PP) por negarse a reunirse con él. "Me es más sencillo reunirme con un consejero, con toda la agenda que tienen que tener, que con ella", ha aseverado en una entrevista en Radio Cádiz.

Como ejemplo, ha situado todo lo que tiene que ver con el desarrollo de Valcárcel y su conversión en facultad de Ciencias de la Educación.Ana Mestre aseguró hace unos días en la SER que este proyecto, por sus dimensiones, dificultad y elevada inversión, precisó de una revisión. Incluso llegó a decir que no generaba unanimidad. "Valcárcel no necesita revisión porque era un proyecto acordado y defendido por todas las administraciones y la Universidad", ha recordado González. "O a Ana Mestre le hace falta trabajar más o es que tiene una incapacidad para ostentar el cargo y entonces debería renunciar o dimitir", ha añadido.

Las mismas desavenencias con Mestre se han mostrado con la Ciudad de la Justicia. La delegada de la Junta asegura que ahora mismo no hay suelo en Cádiz para ubicar ese proyecto. González no da crédito a esas palabras. "Es un proyecto que sigue adelante. Así no los ha dicho el vicepresidente, Juan Marín, con quien tengo más contacto. Y, de hecho, hace un mes enviamos una documentación que nos pidieron para ser más garantistas". El alcalde da por hecho que el proyecto seguirá desarrollándose en los depósitos de tabaco porque es la ubicación idónea.

González también ha respondido al ofrecimiento de la presidenta de la Diputación, Irene García, de ir de la mano para reclamar a la Junta la construcción de un nuevo colegio en la Institución Provincial Gaditana, que ahora mismo depende de la Diputación. "Le doy la bienvenida a Irene García en la defensa de este colegio. No podemos permitir que se cierre porque supondría atentar contra esa libertad que tanto defiende la derecha, ya que los padres se quedarían sin poder llevar a sus hijos en esa zona a un colegio público".

Sobre Tiempo Libre y su conversión en hotel con centro comercial, el alcalde se ha alegrado de que vaya a salir adelante el proyecto aunque ha admitido que, si de él hubiese dependido, habría apostado por una instalación pública "para garantizar trabajo de calidad y más dignos". También ha pedido que no se caiga en el error de querer hacer allí "un tótum revolútum y ponerlo todo allí".

González cree que Cádiz tiene los mismos problemas de movilidad que el resto de ciudades y piensa que la solución pasa por crear alternativas al coche. Sobre vivienda, admite la dificultad de fomentar nuevas promociones de vivienda pública y apuesta por fomentar el alquiler social.

El alcalde ha dicho que era necesario que Onda Cádiz adquiriese los derechos sobre el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz. "Porque el carnaval, ya que lo hacemos gaditanos, es necesario que le cueste lo mínimo a los gaditanos. Es la primera vez que el COAC va a dejar de costarle dinero a los gaditanos. Y es de justicia poner en valor la calidad de nuestra radio televisión municipal". El alcalde se ha congratulado del acuerdo con Canal Sur. "Nos va a permitir que el carnaval siga teniendo la misma difusión". González aboga por transformar el concurso "desde lo público porque así se garantiza la finalidad de la fiesta" y "mientras más público sea menos oportunidades tendremos de que por dinero nos podamos ver que un día el concurso del COAC se celebre fuera de Cádiz". También ha dicho que "de forma paulatina y progresiva"el concurso debe estar organizado exclusivamente por el Ayuntamiento.

El alcalde ha asegurado que un gobierno de PSOE y Unidas Podemos le gusta "si es un gobierno con victorias para la gente" porque "no todo vale para ser vicepresidente". Entre los objetivos que se marca: la derogación de las reformas laborales, garantizar el acceso a la vivienda o evitar que te metan en la cárcel por pensar.

González dice que no se ve en otro cargo político de alcalde."Mi ministerio termina en Torregorda", ha resumido. Además, ha mantenido su compromiso de que este será su último mandato. "Volveré a la docencia. Es importante lanzar una idea a la gente: que no todo el mundo es igual, no todo el mundo viene a esto a llenarse los bolsillos. Es posible que haya gente que empeñe una parte de su vida simplemente por amor a los demás. Y luego vuelva cada uno a su tajo. La única manera que tengo de demostrarlo es cumpliéndolo yo mismo".

Su doble deseo para 2020. "Vivienda y trabajo. Pan y rosas".