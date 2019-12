"Ni PSOE ni PP pueden sacar rédito político del peaje"

El histórico dirigente socialista Luis Pizarro (Alcalá de los Gazules, 1947) ha sido testigo desde dentro de todos los intentos de eliminar el peaje a lo largo de la historia reciente de Andalucía. Conoce los planes ambiciosos que se manejaron y también las frustraciones de no haber podido conseguirlo."Ni PSOE ni PP pueden sacar rédito político a la autopista porque los dos fuimos incoherentes cuando gobernábamos y cuando estábamos en la oposición", admite sin tapujos.

Pizarro ha repasado en la SER los debates internos y públicos con los que se intentó eliminar el peaje mucho antes de este 31 de diciembre de 2019. El peaje se activó en 1969 y no fue hasta 1992 que hubo un primer intento de liberalización. "La primera vez fue en 1992 aprovechando la Expo. Fue una iniciativa de Manuel Gómez de la Torre, de Izquierda Unida, que también apoyó el PSOE. Yo fui el encargado de defenderlo en el Parlamento", recuerda. "La idea era aprovechar el gran evento de Sevilla para convencer de que era necesario quitar el peaje que lastraba tanto a la provincia de Cádiz".

Pero no se logró. "Era algo muy difícil, había que convencer a partidos con representación en toda España y no lo logramos", lamenta. Como también lamenta que tanto su partido como el PP aprobaran prorrogar el peaje y evitar así su eliminación natural. "Los dos lo hicimos. Ningún partido, ni PSOE ni PP, puede sacar rédito político a la autopista porque no fuimos coherentes. Pedíamos una cosa cuando éramos oposición que luego no se cumplía cuando gobernábamos. Y el PP hacía lo mismo".

Pero, ¿por qué no se quiso o no se pudo eliminar el peaje entre Cádiz y Sevilla? Pizarro lo tiene claro. "La principal dificultad es que había peajes en toda España y había el temor de que esa petición se extendiera a todo el país al producir una sensación de agravio. Era un problema político".

Hubo un momento en que casi se consiguió bajo la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y Magdalena Álvarez de ministra de Fomento, con Manuel Chaves como presidente de la Junta de Andalucía. "Planteamos la liberación del peaje, el desdoble de la Nacional 340 y la construcción del segundo puente", detalla Pizarro. Pero Fomento no tenía dinero para tantas cosas para Cádiz. "El puente se lo llevó todo", admite el dirigente socialista.

Otra petición que también se inició bajo propuesta socialista fue el desdoble de la Nacional IV. "Ya que no se podía liberar el peaje, propusimos que Cádiz dejara de ser la única capital andaluza sin conexión por vía rápida a Sevilla. Se inició, pero tampoco logramos terminarlo. También fue una cuestión económica".

Manuel Chaves anunció en 2005, durante un Día de la Provincia, la asunción por parte de la Junta de Andalucía del coste para el usuario del peaje de Jerez."Era eliminar una barrera pequeña, pero necesaria. Ayudó mucho a los transportistas de mercancías que viajaban por la provincia", explica Pizarro, quien asegura que la decisión fue fruto de la "sensibilidad de Chaves" con la provincia de Cádiz. "La Junta acordó con el Gobierno central asumir el coste del peaje de Jerez y, a cambio, el Gobierno se comprometió a hacer el desdoble de la Nacional IV. Pero esto último se cumplió".

Pizarro admite que aquella decisión de Chaves no gustó a todo el Consejo de Gobierno andaluz."Allí había consejeros de más provincias, que no tenían la misma sensibilidad". El dirigente socialista admite que cuesta creer que una reivindicación con tantos años se vaya a hacer realidad. Cree bueno analizar a partir de ahora el comportamiento de toda la carga de transporte y espera que terminen pronto las obras de la SE-40 a la entrada de Sevilla para evitar que llegar a la capital andaluza se convierta en un cuello de botella.