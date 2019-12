Guarido y Huerga ante la hipotética autonomía leonesa

La moción aprobada por el Ayuntamiento de León el pasado viernes para iniciar los trámites de segregación de la autonomía actual de Castilla y León, con una autonomía propia para León, Zamora y Salamanca, parece que no encuentra eco en Zamora. No al menos entre los alcaldes de los principales ayuntamientos, que consideran que la ruptura no es la vía para solventar los problemas de abandono de Zamora.

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, coinciden en respetar la decisión del leonesismo, aunque no comparten la segregación de las tres provincias de la actual comunidad autónoma de Castilla y León.

Guarido no cree que la segregación de las provincias de León, Zamora y Salamanca pueda solucionar los problemas, que, según alcalde de Zamora: “son problemas seculares e históricos” y comunes a todas las provincias del fronterizas con Portugal. Guarido cree que la manera de detener la debacle demográfica y económica de estos territorios pasa por la inversión en industria, infraestructuras y en mejorar el acceso a internet, algo que debería venir de la mano del Gobierno de España “que es quien tiene la caja del dinero”.

Una opinión muy similar a la que expresa el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, que estima que deben resolver los problemas y compensar “los años de ostracismo” en los que la Junta de Castilla y León ha condenado a provincias como Zamora y a ciudades como Benavente. “Los políticos debemos estar para solucionar problemas del día a día, no para alentar problemas que puedan crear tensiones territoriales”.

No obstante, los alcaldes de Zamora y Benavente también coinciden en admitir que, más allá del rechazo a la ruptura, sí están de acuerdo con la reivindicación. Bienvenida sea, asegura Luciano Huerga, si alienta un cambio en la Junta.