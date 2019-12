Colapsos, cambio climático y otras cuestiones

Socialmente es una buena noticia, muy esperada. Esta medianoche se levantarán definitivamente las barreras de la autopista del Mediterráneo, tras 46 años de concesión. El ministro Ábalos reconoce que el tráfico aumentará en un 30 %, pero que no se colapsara. En la actualidad, la densidad media diaria es de 23.500 vehículos.

Al respecto de los colapsos y otras cuestiones, en El País, el escritor Santiago Posteguillo, que vive en Valencia y da clases en la Universidad de Castellón, alababa la decisión, pero se quejaba de que la conexión por tren se haya ralentizado y el lamento tenía mucho que ver con la lucha contra el cambio climático.

Y tiene razón, en las mismas o parecidas podemos estar entre Alicante y Elche. Si la retirada del peaje cumple con una reivindicación histórica, lo que no avanza con la suficiente diligencia es el Corredor Mediterráneo, las cercanías o, no les cuento, el tren de la costa. Todas infraestructuras necesarias, no tanto para evitar el colapso, que también, sobre todo para luchar contra el cambio climático, que es nuestra principal prioridad o, por lo menos, así lo pone de manifiesto el Gobierno en funciones y el que tiene que echar a andar.