Otra de villancicos, pero en inglés

Acabamos el año y si hace una semana celebrábamos la Nochebuena en castellano, es justo internacionalizar nuestro tiempo musical para seleccionar temas navideños en inglés. Y es que es muy vasta la discografía especialmente en Estados Unidos, donde uno no es nadie si no ha publicado alguna recopilación de versiones navideñas o temas propios hablando de nieve, campanillas y Santa Claus. Iniciamos el repaso con el tradicionalísimo ‘Jingle Bell Rock’ del cantante country Bobby Helms, de 1957, para mantenernos en ese año y subir la apuesta con el rey del rock.

Elvis Presley publicó durante su carrera varios especiales navideños, máquinas efectivas de hacer dinero de cara al diciembre estadounidense. El aspecto comercial ha sido acertadamente explotado por la Navidad norteamericana, y el que también se subió al carro fue la otra gran voz, ‘La Voz’, enfrentado de hecho durante gran parte de su carrera de Presley. Porque Frank Sinatra ya en 1944 cantaba el imprescindible ‘White Christmas’.

Una buena colección de grandes voces estamos seleccionando en el ‘jukebox’ y en esa línea vamos a seguir con otro de los máximos exponentes de las canciones de chimenea, cena familiar y nieve en el jardín: Nat King Cole y su ‘The Christmas song’.

Pero quien verdaderamente se especializó en los típicos especiales de la Navidad cristiana fue una cantante… judía. Barbra Streisand es selección obligada en cualquier década y sus temas como ‘Christmas Mem’ries’ no pueden faltar en ningún buen hogar tradicional americano.

Pero aquí hay de todo, ya van a escuchar. Porque a partir de los 70 y los 80 las tranquilas y pacíficas canciones navideñas empiezan a tener toques muy propios de la época. Más movidito desde luego ha sido siempre Elton John, que con ‘Step into Christmas’ también daba la bienvenida a las Pascuas.

También uno puede meter rock sinfónico y guitarras saturadas en un tema navideño sin que suene especialmente extraño. Lo hizo Queen con ‘Thank God it’s Christmas’ en otra perfecta interpretación vocal de Freddie Mercury.

Hemos encadenado dos artistas británicos para demostrar que no sólo los ‘yanquis’ saben hacer estas cosas. También lo bordaron los ABBA con sus armonías vocales, aunque en esta ocasión con el tema perfecto para los especiales televisivos del 31 de diciembre gracias a su ‘Happy New Year’.

Pero vamos a retomar la edad dorada del pop rock, la década de los 80, con varios temas que se han convertido en banda sonora obligada de cualquier repaso que hagamos en Navidad. El primero no es que sea una felicitación, es más la descripción de una historia de amor, pero el ‘Last Christmas’ de Wham!, con George Michael al frente, es todo un ejemplo de música ochentera.

Los temas navideños también sirvan para concienciar. Lo hizo Bob Geldof con su iniciativa Band Aid, con la que unió a colosos como Phil Collins, Bono, el propio George Michael, Sting o David Bowie para cantar el solidario ‘Do they know it’s Christmas?’ que relataba la realidad de millones de niños africanos que tienen poco que celebrar en estas fechas.

Pero claro, si hablamos de clásicos, y mucho estábamos tardando, tenemos que irnos a 1994 para escuchar una de las canciones navideñas más perfectas que nos ha dado el pop. No garantizo permanecer en mis cabales tras pinchar ‘All I want for Christmas is you’ de Mariah Carey.

Ya estamos llegado al final de este repaso cargado de bombones, bolas de nieve y luces de Navidad, pero antes de terminar vamos a autoregalarnos una delicia que escuchamos en 2005 de la mano de la gran diva del jazz moderno, Diana Krall, que cantaba una maravillosa versión del ‘White Christmas’.

Pero para despedirnos ya hasta el año que viene vamos a pinchar un cambio de tercio radical con Justin Bieber, porque también las nuevas generaciones son expertas en sacarle partido a la Navidad echando mano de clásicos tan antiguos como el ‘Santa Claus is coming to town’, que publicó en 2011. Con él aprovechamos para desearles, aunque Papá Noel ya haya surcado los cielos en trineo, un magnífico, musical y radiofónico año 2020.