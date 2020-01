"Debemos crear un empleo cada vez más sólido"

Este 2020 el PIB de Euskadi aumentará un 1,9%, según las estimaciones que maneja el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, que avanza que "esta tasa se mantendrá durante bastante tiempo". Los expertos hablan de una estabilización e incluso, durante el segundo semestre podría producirse "cierta mejoría".

El cambio de ciclo se va a constatar con otro hito: Confebask augura que se superará la cifra de afiliados a la Seguridad Social de 2007, situándose por encima de los 976.000. Azpiazu añade que es el momento de "ir creando un empleo cada vez más sólido y productivo" porque la crisis ha dejado "cierta fragilidad en el mercado de trabajo".

El Gobierno vasco está aplicando durante este año una subida del 2% a las nóminas de los funcionarios vascos, y Azpiazu considera que es la línea a seguir. "No estoy planteando subidas salariales desmedidas, pero son necesarias para que el crecimiento económico sea permanente".

Sobre el incremento del 4% de la RGI, pactado con Elkarrekin Podemos para sacar adelante los Presupuestos que entran en vigor el primer día de este año, Azpiazu defiende que es un apoyo "transitorio" para conseguir una sociedad "cohesionada y solidaria". "La gente no quiere ser subsidiada, no quiere vivir sin hacer nada. La picaresca es una cuestión puntual, no se puede hacer la norma general".

El Gobierno de Urkullu ha conseguido sacar adelante las cuentas gracias al pacto con la formación morada. El consejero de Hacienda considera que "se pueden seguir dando más pasos", aunque no hay nada definido.

La reforma fiscal es una de las tareas que deberá encarar la consejería que dirige Azpiazu. ¿Subirán o bajarán los impuestos? "Tenemos que hacer una revisión del conjunto del sistema tributario, valorar qué necesidades tenemos y cómo las financiamos. No podemos hablar de antemano de subir o bajar impuestos, tampoco de quitar algunos. Es un planteamiento erróneo", concluye.

Otra de las propuestas son las entidades de previsión voluntaria de empleo que tendrán incentivos fiscales porque "es fundamental para que tengan éxito". El ejecutivo vasco deberá acercar posturas con empresas y trabajadores para articular este fondo que busca complementar las pensiones pero, insiste Azpiazu, "no se trata de evitar responsabilidades de subida de las pensiones, sino de buscar un sistema que incentive el ahorro".

Por último, sobre la huelga del 30 de enero, Azpiazu sostiene que no hay razones objetivas para una huelga general, "espero que le den una pensada".