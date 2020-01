Los deberes para el nuevo año

El Córdoba aranca 2020 con muchos frentes abiertos. El más cercano, el mercado invernal, al que los blanquiverdes pretenden acudir con la intención de reforzar una plantilla necesitada de delanteros de calidad si de verdad quiere aspirar a subir a Segunda División. La salida de Novaes era un secreto a voces, pero provocará la llegada de un par de atacantes, como mínimo. Alfonso Serrano lleva meses peinando el mercado para convencer a varios jugadores que sumarse al proyecto cordobesista.

En cualquier caso, antes se deberán desbloquear los derechos federativos, para lo cual, el club deberá abonar los 237.000 euros que reclama Viasport.

En lo meramente deportivo, el choque ante el Recreativo de Huelva se convertirá en el principio de una cuesta de enero en la que el Córdoba jugará dos veces lejos de El Arcángel. Un mes que empezará a definir las posibilidades del club para pelear por el ascenso de categoría. La derrota en casa ante el Marbella dejó al Córdoba a tres puntos del play off y ocho del liderato. Distancias salvables pero que no deberían aumentar si se pretende pelear por todo este año.

Tras Huelva, el Córdoba viajará a Granada, recibirá al Villarrubia y terminará enero viajando a Murcia. Agné planteará algunos cambios en el once tras la derrota ante el Marbella, aunque no habrá revolución, entre otras cosas, porque no hay fondo de armario.

El mercado de invierno traerá (debe traer) dos delanteros y un medio, pero también sacará a futbolistas como Víctor Ruiz, Ángel Moreno o Fernando Román. Novaes y Sebastián Castro ya está fuera.