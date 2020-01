El CSIC y la OMS corrigen a Ayuso: la contaminación mata a siete millones de personas al año

La ciencia replica a Ayuso, que negó que la contaminación fuera "a matar a nadie" en la entrevista de Año Nuevo, que no hay discusión posible. "No entraría en ningún otro tipo de debate porque no existe. El debate ahora es qué medidas, a qué corto plazo y cómo avanzamos con más ambición y con más rapidez. Esa es la única respuesta que tenemos que dar en este momento porque no podemos seguir poniendo en riesgo la salud de nuestros ciudadanos", ha señalado a la SER María Neira, responsable de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) citaba en su respuesta a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Para nosotros esta es una de las cuestiones de salud pública más importantes, puesto que representa siete millones de muertes prematuras al año en el mundo y 400.000 (de ellas) en "Europa", ha indicado Neira. "Cada día hay más pruebas de qué tipo de enfermedades causa la contaminación del aire y acerca de la mortalidad" que produce.

Un estudio internacional confirma la relación entre la contaminación y el riesgo de mortalidad.

Un análisis en 652 ciudades muestra un mayor riesgo de mortalidad tras la exposición incluso a pequeñas concentraciones de contaminación del aire urbano

La suya no ha sido la única voz experta en la materia que se ha alzado contra la polémica afirmación de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tras las palabras de Díaz Ayuso en la SER el mismísimo CSIC, que es el mayor organismo público de investigación que existe en España, hizo un hilo en la red social Twitter en el que defendía la relación entre la contaminación y el riesgo de mortalidad. Haciendo referencia a un estudio internacional que analizaba 652 ciudades de todo el mundo, el CSIC recordaba que está demostrado científicamente que hay "mayor riesgo de mortalidad tras la exposición incluso a pequeñas concentraciones de contaminación del aire urbano".

EP Gráficos

En su argumentación, cita al experto Aurelio Tobias, que explica que "en promedio, un aumento de 10 microgramos/m3 en partículas inhalables (PM10) -capaces de penetrar hasta los pulmones- y finas (PM2.5) -que pueden penetrar hasta el torrente sanguíneo- se asocia con un aumento en la mortalidad a corto plazo de 0.44% y 0.68%". "Puede parecer un riesgo pequeño, pero a nivel poblacional es muy grande. Todos estamos expuestos", recuerda este profesor del CSIC. También cita a prensa internacional para recordar que "las partículas finas presentes en el aire contaminado entran en el cuerpo humano a través de los pulmones y afectan a nuestra salud de formas diversas: en el cerebro, el corazón, el hígado, la placenta y prácticamente todos los órganos".

En el hilo de contestación a la presidenta de la Comunidad de Madrid añade un gráfico en el que se pueden apreciar los efectos sobre la salud de la contaminación atmosférica. También recuerda el Consejo Superior de Investigaciones Científicas las palabras de María Neira, responsable de Salud Pública de la OMS: "Respiramos aire que nos va a causar infarto cerebral".