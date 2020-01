Vadillo sobre Ximbinha: "El Barça es el mejor equipo del mundo en fútbol sala y si van a por alguien arrasan"

Este viernes a las 20:45h vuelve la competición para el Palma Futsal que jugará de visitante en Valencia, frente al Levante, que ocupa la octava posición.

El entrenador del equipo balear, Antonio Vadillo, recalca la "dificultad" del partido por sus similitudes con el club pistacho. "Es una salida complicada contra un rival que tiene los mismos objetivos que nosotros". Por ello, como viene repitiendo el técnico andaluz, "no podemos perder la concentración, porque los pequeños detalles contra equipos como el tuyo pueden decantar un partido y no quiero sorpresas, como ocurrió en Pamplona". Respecto al rival, el míster no espera un partido igual al de Son Moix. "El cambio de entrenador influye y ahora deben ser un equipo más hecho y jugando en casa, querrán tener la pelota".

El Palma Futsal jugará el próximo 5 de marzo en su estreno en la Copa de España contra el Inter Movistar. Vadillo afirma que la eliminatoria "está al 50%". A dos meses para la competición "no sabemos cómo llegaremos a nivel de lesiones, pero tenemos capacidad de competirlos de tú a tú. El año pasado dimos un paso al frente y este año lo hemos demostrado. A un solo encuentro en cancha neutral, nos da más opciones".

El entrenador de los palmesanos ha reflexionado sobre las virtudes y mejoras del equipo. Insiste en la falta de gol del equipo. "Nos cuesta mucho marcar como se demostró en el último partido que fallamos dos penaltis, hay que minimizar los errores defensivos". Y en ese aspecto, parece que el Palma Futsal está muy bien trabajado, ya que encaja muy pocos goles. Un aspecto que Antonio Vadillo quiere dejar claro a sus jugadores: "Lo importante es encajar pocos goles. Hemos encajado uno o dos goles por partido y así tenemos más chance de ganar. Arriba nos faltan Mati y Quintela. Creo que con esta gente ofensiva, algún partido que hemos perdido con un marcador ajustado, ganaríamos".

Vadillo a salido al paso respecto a las posibles salidas de Ximbinha al Barça y de Catela al Valdepeñas. Sobre el brasileño, el jerezano es muy claro: "Si nos quitan a Ximbinha es una putada, pero todos somos conscientes que cuando el Barça se mete por en medio arrasa. De momento, vamos a aprovecharnos de él".

Respecto a Catela, afirma que "nadie se ha puesto en comunicación con el club".