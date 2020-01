Pendientes de EH Bildu

Echo de menos en las cuentas para la investidura que se hacen hoy la variable EH Bildu. No es que sospeche nada. Lo digo solo con la calculadora en la mano. Después del NO de Revilla, la abstención de sus cinco diputados se ha convertido en imprescindible para Sánchez. Si las bases deciden hoy NO, adiós.

La lógica indica que las bases abertzales deberían abstenerse. Su dirección así lo ha acordado por unanimidad (en otra consulta que busca el aval a los de arriba en vez de la opinión de los de abajo). En julio también se abstuvieron (por cierto, sin consulta a las bases). Ahora el candidato presenta (por Podemos) un programa más de izquierdas; han apoyado a su presidenta en Navarra y su partido se reune con ellos con luz y taquígrafos. Imaginen, por último, que un NO de los Otegi descarrila la mesa de gobiernos y la consulta que han arrancado sus socios de ERC al Ejecutivo.

No parece. Pero ahí está el debate: la oportunidad que ven algunos, frente a quienes se niegan a apoyar al partido que asocian al GAL, al 155, y hacerlo gratis. Ya saben que las consultas las carga el diablo. Y esta es vinculante.

Dentro de cinco horas saldremos de dudas.