Adrián Hernández: "Nos hemos desintoxicado en seis días de parón"

Real Murcia se enfrenta al Sevilla Atlético el sábado a las seis y media. Ambos están empatados a 21 puntos en la tabla, posición 12 y 13 respectivamente. El filial sevillista lleva sin ganar desde el 17 de noviembre. Desde entonces acumula tres empates y dos derrotas. Como dato a destacar, ha logrado en toda la temporada 3 victorias a domicilio de 9 encuentros totales.

Para ilustrar la previa del encuentro, el técnico Adrián Hernández ha declarado que han vuelto con "energías renovadas con meses de trabajo y emociones positivas y negativas. Nos hemos desintoxicado en seis días. Ya estamos planteando el partido para corregir errores del pasado". Ha continuado diciendo que "no nos viene mal parón a pesar del ascenso de juego, pero hemos tenido mucha carga emocional. Luego en abril te acuerdas y se hace largo".

En cuanto al estado de forma de los jugadores, el técnico está sorprendido por lo bien que ha llegado la plantilla: "Sorprendentemente todos han llegado bien, son unos profesionales, aunque tomamos medidas para que nadie viniese pasado de peso". Adrián ha tenido también el detalle de halagar el trabajo del filial con las fichas de Quereda y Meseguer, que ya estarán oficialmente con el primer equipo: "Tenemos un equipo filial bien formado que puede prosperar. Se encuentra en un entorno envidiable y no nos tiembla la mano. Estamos generando un proyecto para que el Murcia no sea flor de llegar, bajar, subir, bajar, etc. Las deudas... No. Queremos un proyecto de cantera, con jugadores donde se mezclen los de casa y los de fuera. Que los de casa sean el equilibrio", ha dicho.

Sobre el rival de este fin de semana, Adrián no ha dudado en tomar precauciones en sus declaraciones: "Es un filial de Champions League, ocho jugadores de ellos los veremos en Primera e internacionales por España. Es un equipazo de velocidad, calidad y puede jugar por dentro y matarte por fuera. Es un rival complejo en términos individuales", ha rematado.