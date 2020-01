"Falta una política de memoria histórica con perspectiva de género"

El candidato socialista, Pedro Sánchez, en sesión de investidura ha asegurado que su gobierno "seguirá impulsando una política de memoria histórica" y que tras la salida de los restos de Franco, "seguirán las exhumaciones". En la Cadena SER en Euskadi, hemos analizado con Julia Monge, miembro de la asociación Intxorta 1937 Kultur Elkartea, la actual política de memoria y "lo pendiente".

Con el homenaje previsto el próximo día 10 de enero en Bilbao, en el que Gogora y el Ayuntamiento quieren reconocer la labor de "AMA", la Asociación de Mujeres Antifranquistas, cuya sede se encontraba en la calle Astarloa de Bilbao, Monge cree que se abre un camino, aunque es preciso no darse por satisfechos con los homenajes, dice.

A su juicio, "es necesaria una política de memoria con perspectiva de género". Cree que, actualmente, hay un reconocimiento, pero "no puede ser un petacho", porque si no se remata con una política de memoria "atravesada por una perspectiva de género" la historia "y la memoria" no será completa.