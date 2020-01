Oramas anuncia que rompe la disciplina de voto y votará no a investir a Sánchez

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, acaba de anunciar por sorpresa que su formación votará "no, no y no" a la investidura de Pedro Sánchez. Esta afirmación, realizada en el Congreso de los Diputados durante la primera sesión del debate de investidura, choca de frente con la decisión adoptada este viernes por la Comisión Ejecutiva Nacional de CC quien decidía abstenerse.

Pese a las "presiones" que asegura haber recibido para traicionar a quienes le votaron, ha preferido incumplir las consignas de su formación. "Hay límites que no se pueden sobrepasar, no voy a ser cómplice y voy a votar no", ha dicho, cosechando los aplausos de diputados del PP.

En la réplica, el candidato a presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha "lamentado" que Coalición Canaria vaya a votar "junto a la derecha y la ultraderecha". Además, le ha pedido que "reflexionara" y, una vez arranque la investidura, poder "alcanzar puntos de acuerdo" ha añadido Sánchez.

📽 Vídeo | @anioramas: “Soy una persona que nunca he votado en contra de su país ni de sus convicciones, y le doy mi palabra que hoy no le puedo apoyar en esta investidura” https://t.co/xOXiguwaKR #SesiondeInvestidura #debateinvestidura pic.twitter.com/0pMrxhgZK8 — Cadena SER (@La_SER) January 4, 2020

Reacción de Coalición Canaria

Coalición Canaria ha respondido a través de su cuenta oficial de Twitter a su diputada nacional en el Congreso, Ana Oramas, después de que ésta comunicara por sorpresa un cambio en el sentido de su voto en la investidura de Pedro Sánchez y pasara de la abstención al no.