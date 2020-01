Las hermandades entienden que la sentencia que les obliga a pagar IVA de sillas y palcos, no es homologable a la actividad de las cofradías andaluzas

Las hermandades de Andalucía, representadas por sus correspondientes agrupaciones y consejos, se han reunido en Sevilla para valorar la próxima aplicación del impuesto del IVA a las sillas, palcos y tribunas de las distintas carreras oficiales de la Semana Santa en las distintas capitales andaluzas.

Tras la reunión, se ha adoptado la postura clara de acatar la medida y cumplir con las obligaciones tributarias que pudiesen corresponder conforme a la ley. Sin embargo, se entiende que la consulta vinculante de la Dirección General de Tributos dictada en 2016 responde a un supuesto hecho no homologable con la actividad y finalidades propias de la Semana Santa andaluza y sus cofradías. "Esto viene por una hermandad de la región de Murcia, que además de su actividad cofrade, también vende mantones y bordados. Nosotros entendemos que esto no es homologable a lo que se hace en Andalucía, donde las hermandades no venden nada ni hay actividad comercial. Cumpliremos con las obligaciones que nos correspondan de acuerdo a lo que dictamine la ley, pero también entendemos que la consulta vinculante del año 2016 corresponde a un supuesto que no es homologable a las actividades propias de la Semana Santa de Andalucía en general y de Córdoba en particular", afirmó a Radio Córdoba el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, Francisco Gómez Sanmiguel.