El Córdoba de las dos caras regaló dos puntos en Huelva (2-2)

El Córdoba regaló dos puntos al Recreativo de Huelva cuando ya se daba por hecho que se traería los tres después de un partido loco. El equipo blanquiverde, que empataba con los onubenses, consiguió ponerse por delante en el tiempo de prolongación tras una segunda parte de acoso y derribo al Recre. Solo faltaban 30 segundos para que terminase el partido, pero en una contra Owusu se empeñó en marcar el tercero en vez de irse hasta un córner y aguantar el balón. Perdió la pelota y en el ataque posterior, ya por encima del tiempo el Recre empataba con un gol en propia puerta de Jesús Álvaro. Dos puntos regalados para sumar solo uno, cuando ya se saboreaba el triunfo.

Owuso le cambió la cara al equipo tras su salida al campo (provocó el penalti del empate y marcó el segundo) pero tuvo en sus pies (y en su cabeza) haber tomado otra decisión en el último suspiro del partido. Para bien o para mal, así es Owusu.

Del partido en sí, sorprendió el once de Agné, que se dejó en el banquillo al propio Owusu y a Zelu para dar el ataque a un inexistente Ortuño o dejar a Jesús Álvaro como centrocampista para dar entrada a Raúl Cámara. Decisiones que no sirvieron más que para perpretar una primera parte infame. El Córdoba no existió y rozó el ridículo de no ser por la inocencia del Recre, que a pesar de ello, se fue al descanso ganando con un gol del ex cordobesista Quiles.

Tras el descanso y con la salida al campo de Owusu y Zelu, la cosa cambió. Fue otro Córdoba. Vigoroso, rápido y sobre todo, valiente. Nada que ver con al versión cobarde y torpe de los primeros 45 minutos. Así llegó el empate y varias ocasiones muy claras para haberse puesto por delante. Sin embargo, el gol que volteaba el marcador llegó en el 93' por mediación de Owusu. Así se tuvo que terminar todo, pero el ghanés se empeñó en marcar en la última jugada del choque, hasta que perdió el balón y dio opción a un último ataque desesperado del Recre, que empató con la colaboración desgraciada de Jesús Álvaro.

Ahora llegarán los fichajes de invierno y se espera que este equipo mejore. En la plantilla actual sobran no menos de cinco o seis jugadores.