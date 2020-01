El chachepó gana el concurso "El Mejor Dulce de Navidad"

“Muy orgullosos y emocionados”, así valoran Pablo Moris y Mina Rull, de Pastelería Excelsior, sus sentimientos tras proclamarse el Chachepó ganador del concurso de la Cadena SER “El Mejor Dulce de Navidad”. Casi desde el principio, especialmente los linarenses, se han volcado con la votación popular, llegando a acumular 11.469 votos, seguido del Tronco de Mazapán de Lugo, con más de mil votos por debajo del manjar linarense.

Una iniciativa que también ha servido para seguir promocionando este dulce, disparándose las ventas esta Navidad.“Hemos tenido que echar horas extra porque nos quedamos sin cajas”, declara Pablo Moris.

En Hoy por Hoy Linares Comarca Norte hemos felicitado a los propietarios de Pastelería Excelsior, comercializadores del Chachepó. Vuelve a escucharlo aquí:

El dulce más “chachi”

Curioso nombre tiene el dulce más típico de Linares. Se llama Chachepó (de chanchi, chachi o chachipé), en alusión a algo estupendo o que es muy bueno de verdad. Y así es este bizcocho de forma cilíndrica, textura esponjosa, empapado en un almíbar de licor, y al que bien puede atribuírsele ser una de las señas de identidad linarense.

Su origen se remonta a principios del siglo pasado en la legendaria confitería de Félix de Amo, ubicada en la antigua calle Ventanas. Aunque no pueda decirse que su producción y consumo sean exclusivos de una época concreta del año, su presencia no falla en los momentos festivos y es, por tanto, uno de los imprescindibles para endulzar la Navidad.

Esta delicia de la gastronomía linarense no deja indiferente a quienes lo prueban. De elaboración 100% manual, el picaresco bizcocho no lleva leche, siendo el huevo su principal ingrediente. Tras pasar por el horno, su elaboración no quedará completada sin un abundante baño en almíbar de licor, esencial para conseguir la textura y sabor tan característico del Chachepó. Con frecuencia se degusta junto a una copa de vino dulce, aunque también hay quienes prefieren el anís.

En los últimos años la proyección nacional e, incluso, internacional del Chachepó ha crecido exponencialmente de la mano de Pastelería Excelsior. Sus dueños, Pablo Moris y Mina Rull, decidieron apostar fuertemente por este típico dulce linarense y darlo a conocer más allá de la provincia de Jaén. En agosto de 2008 iniciaron el proyecto y, tras el registro legal del nombreChachepó de Linares, se han convertido sus mejores embajadores. Actualmente, su producto está presente en diferentes ferias gastronómicas y eventos de promoción turística, y forma parte de plataformas de gran prestigio: ArtCua (Arte Culinario Andaluz) o la marca Degusta Jaén, que promueve la Diputación Provincial jiennense. De hecho, este mes ha sido proclamado Premio Degusta Jaén en la categoría de mejor promoción. “La frenética actividad que se ha realizado de este producto dentro y fuera de las redes sociales, ha conseguido trasladarlo a todos los rincones de España, llegando incluso a colocarlo en máquinas expendedores a la mano de los más golosos consumidores”, apunta el diputado de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático.

Con el máximo respeto a la tradición y a la receta original, que el propio Félix de Amo compartió con el padre de Mina (Ramiro Rull), estos empresarios linarenses han hecho del Chachepó un souvenir cada vez más tenido en cuenta para quienes visitan Linares, e indispensable para los linarenses que viven fuera. En esa línea, la actividad es frenética en el modesto obrador de Pastelería Excelsior, cuya producción media supera las 1.000 cajas mensuales, siendo 5 las unidades que incluye cada una. Pablo Moris destaca el "cuidado en la elaboración pero también en la presentación de un paquete que encierra emociones. La caja, además del dulce, incorpora la bandera y otra simbología propia y característica de Linares".

Cabe reseñar que Pastelería Excelsior ha sido la primera empresa española en instalar una máquina de vending para un producto gastronómico típico, consiguiendo que el Chachepó se pueda adquirir en el acto las 24 horas al día, de lunes a domingo. Además, se trata de un dulce solidario, pues en colaboración con la ONG Hola Ghana, estas navidades por la venta de cada caja se donará un euro íntegro para el proyecto Asuoya Learning Centre.