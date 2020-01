Pere Joan Pons también denuncia presiones para la investidura de hoy

El diputado del PSIB PSOE, Pere Joan Pons, denuncia en la SER que también ha recibido presiones para cambiar el sentido de su voto en la segunda votación en el Congreso que se celebra hoy.

A tuits de cuentas anónimas, con imágenes de atentados y personas asesinadas por ETA, con mensajes como “vais a estar esquivando las fotos de los muertos que estáis humillando”, se añaden correos electrónicos, que persiguen el mismo objetivo.

Un ejemplo es un correo que Pons recibía de madrugada y que lleva por título “Tener dignidad”. En él podemos leer frases como… “tendrá familia, padres hermanos, hijos que estudian… ¿cree que la gente no le conoce? ¿Que no va a estar pendiente de su votación”. Otras frases: “Si gana este pacto indigno todos vamos a sufrir, pero usted también y su familia. Sea digno con España”.

Como decimos, es un ejemplo de los correos electrónicos que ha recibido el diputado socialista por Balears, Pere Joan Pons, para que cambie el sentido de su voto hoy.

Algo que no piensa hacer. Aquí en la SER, a preguntas de Angels Barceló, el diputado por las Islas, dice que ha recibido "insultos y amenazas en las últimas horas "pero asegura que su voto favorable para Sánchez no va a cambiar. Asegura que esta campaña de presión "no es una casualidad" y habla de estrategia.

Explica que hay compañeros de partido que han recibido hasta 400 mensajes en los últimos cuatro días pero cree que Sánchez saldrá investido. "La democracia será protagonista, habrá investidura sin grandes sobresaltos pero sí que es verdad que estos días han sido complejos", explica Pons.