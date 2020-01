Ha llegado ese momento que no queríamos. El Mallorca termina la primera vuelta en posiciones de descenso. Medios de comunicación, entrenador, directiva y algunos aficionados hemos insistido que este año sería duro y como dijo Vicente Moreno, “cada jornada fuera del descenso es un éxito”. Tal vez, pero eso no significa que no se tenga que hacer todo lo que esté en la mano del club para cambiar la tendencia de unos números que, sin ninguna duda, llevan al descenso.

¿Qué se puede hacer? El entrenador ha intentado cambiar el sistema pero no funcionó. Tal vez porque necesita estar más trabajado o porque no tiene los jugadores para hacerlo. Jugar con 5 atrás fue una decisión arriesgada del entrenador, pero al menos probó algo fuera de lo habitual, para conseguir resultados distintos.

Sin embargo no basta. El equipo necesita refuerzos. Y esos refuerzos tienen que venir para aportar mucho. Ser claves, y eso es un riesgo.

Acertar en los fichajes es complejo y en el mercado de invierno mucho más. Por eso, Recio tiene que ponerse las pilas. Difícil papeleta y sin ninguna duda no vale improvisar. Aprovechar lo que ofrece el mercado y no vale cualquier ofrecimiento de jugadores sin minutos en sus equipos, que sean lanzar una moneda al aire para saber qué respuesta darán.

Y por eso le doy la importancia a la secretaría técnica, porque pese a reconocer que hay momentos en que no entiendo las decisiones tomadas por Vicente Moreno, creo que en líneas generales, le saca todo lo que puede al equipo. Hay jugadores que tienen que dar un paso más adelante, pero muchos ya no esperan nada de ellos, caso de Trajkovski, Alegría o Chavarría.

Esas dudas hacen, al menos en mi caso, que dude incluso de la eliminatoria de Copa del Rey contra un Tercera como el Zamora. El partido contra el CD El Álamo me dejó claro que la segunda línea no está dando lo que se esperaba.

Ha llegado la hora de Recio y Molango para que la deriva del equipo cambie.