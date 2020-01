Celades: "El Madrid tiene una solidez defensiva que no le recordábamos en mucho tiempo"

El entrenador del Valencia, Albert Celades, afirmó que se trata de un "reto grande" medirse al Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España, que este año se disputa en Arabia Saudí, pero confía en las posibilidades de su equipo porque, entre otras cosas, el partido se juega en "terreno neutral".

"Estamos centrados en el partido ante el Madrid y no pensamos en nada más. El formato de Supercopa está decidido así y tenemos que intentar adaptarnos. Será un partido muy difícil, es un gran nivel que está mostrando una solidez defensiva que no veíamos desde hace mucho tiempo", destacó el técnico 'che'.

Además, Celades no se olvidó del "talento de la parte ofensiva" más allá de la ausencia por lesión de Karim Benzema. "Nosotros no tendremos a Rodrigo, que es una baja importante, pero también a otros. Intentaremos minimizarla lo máximo posible. Llevamos mucho tiempo con muchas dificultades con jugadores no disponibles y siempre nos hemos adaptado a la situación y a los diferentes contextos", añadió.

"Es un reto grande, pero independientemente de la grandeza del rival, así lo vamos a tratar (...) Estamos en un terreno neutral, nuestra idea es salir con la mejor mentalidad, competir al máximo y dar lo mejor de nosotros", confesó Celades ante los medios, a quienes no destapó ninguna de sus cartas.

"¿El portero? Lo tengo decidido pero entendedme que no puedo decirlo porque no se lo he comunicado a ellos, pero está decidido". Y en cuanto a las modificaciones en el once inicial, el entrenador del Valencia también fue esquivo. "No quiero desvelar mi plan, como es lógico no queremos decir nuestras intenciones", agregó.

Por último, Celades rechazó que pueda cambiar su idea de juego o su alineción pensando en la posible final del domingo. "No pensamos en eso. Pensamos en la dificultad que tenemos por delante para llegar a la final. Jugamos contra uno de los mejores equipos y nosotros sólo estamos focalizados en este partido sin pensar en nada más", finalizó.

GAYÀ: ¿BALE Y BENZEMA? A NOSOTROS NOS FALTA RODRIGO

El jugador del Valencia José Luis Gayà consideró que les puede "beneficiar" que los dos "grandísimos" jugadores del Real Madrid, Gareth Bale y Karim Benzema, estén lesionados y no puedan jugar en la Supercopa de España, que comenzará este miércoles en Arabia Saudí, donde "la única forma de ganar es estar al doscientos por cien".

"Lo que está claro es que son dos grandísimos jugadores para su equipo y que estén lesionados a nosotros sí nos puede beneficiar, pero nunca se sabe, porque el Madrid tiene una plantilla muy buena, con jugadores de máximo nivel y si no están ellos tienen otros que intentarán hacerlo como lo hacen ellos", explicó.

El Valencia se enfrentará al Real Madrid en el estadio King Abdullah en la primera semifinal de la Supercopa de España, donde tampoco jugará el delantero Rodrigo Moreno, un jugador "referencial", según el valenciano, que puede "perjudicar" al equipo. "Es un jugador que engancha a medio campo con la delantera. Pero ellos no tienen ni a Benzema ni a Bale, que también son muy importantes", reiteró.

El lateral izquierdo consideró una "referencia clara" el partido de la decimoséptima jornada de LaLiga Santander que enfrentó a ambos clubes el pasado mes de diciembre y que servirá para "corregir los errores". "Sabemos muy bien cómo hacer las cosas y hay que hacerlo como en Mestalla. Cada partido es un mundo, pero el hecho de haber jugado hace poco es bueno porque podemos analizar lo que hicimos", señaló.

"En ese partido aprendimos que contra el Madrid no te puedes relajar ni un segundo, que cualquier despiste puede jugártela, son jugadores de muchísima calidad. No podemos relajarnos contra jugadores de ese nivel, hay que jugar los 90 minutos concentrados", subrayó.

Gayà consideró todos los partidos igual de "importantes", aunque una primera victoria ante el Real Madrid, sería "mejor", para el conjunto valencianista. "Ganando al Madrid realmente no habremos hecho nada porque tenemos que jugar otros. Aunque nosotros miramos el de mañana. La competición te exige ganar los dos partidos. Somos los ganadores de Copa del Rey", señaló.

Además, Gayà reconoció que afrontan la competición con la "máxima ilusión posible, ya que "hay un título en juego". "Es un nuevo formato que afrontamos con ilusión. Hay que ganar a dos grandes rivales y no será nada fácil, pero si el título es el objetivo, la ilusión es enorme", recalcó.

"NO HAY NADIE QUE NO QUIERA GANAR UN TÍTULO"

"Yo creo que no solo nos hace ilusión a nosotros, mi sensación es que los cuatro equipos que vamos a querer luchar la Supercopa como si no hubiera un mañana. No hay ningún jugador que no quiera ganar un título. A nosotros nos hace una ilusión enorme pero a los demás me imagino que también", explicó.

Por último, el lateral zurdo reconoció a sus rivales de "máximo nivel", frente a los que tendrán que dar "el doscientos por cien". "Nosotros tenemos que dar el máximo nivel posible. Si queremos ganar esta Supercopa. Si queremos alzarnos con la Supercopa tenemos que darlo todo", concluyó.