El Ayuntamiento de Castelló se marca como objetivo minimizar el uso de los REC

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló se marca como objetivo minimizar el uso de los Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (REC) en la gestión municipal. Así se lo ha trasladado la alcaldesa, Amparo Marco, y el concejal de Contratación, Rafa Simó, a representantes de todos los partidos de la corporación municipal en una reunión celebrada esta mañana en la que los servicios técnicos han explicado la compleja tramitación de algunos contratos que desembocan en la utilización de los REC's. En este sentido, la alcaldesa ha reiterado la voluntad política de ir reduciendo al máximo esta figura.

"Desde el equipo de gobierno de Castelló estamos trabajando con el objetivo de minimizar los Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito. Un procedimiento legal de carácter excepcional al que se recurre por la compleja tramitación de algunos contratos”, ha asegurado la primera edila en la reunión.

“Como me comprometí en pleno, hoy me he reunido con representantes de toda la corporación para, en un ejercicio de transparencia, informarles de cómo y por qué se generan los REC”, ha explicado Marco. “Además, se les ha ofrecido toda la información que necesiten al respecto, porque no tenemos nada que ocultar”, ha apuntado.

Durante la sesión, se ha acordado repetir el encuentro de seguimiento de los REC cada tres meses para que toda la corporación sepa en qué momento de la tramitación están todos los contratos y disponga de información actualizada de las facturas que puedan ser susceptibles de generar REC. Se ha incidido en la voluntad de ir minimizando el uso de esta figura, reduciendo la cuantía abonada a través de Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito respecto a otras legislaturas. En este sentido, cabe destacar que desde que se alcanzó el máximo de la última década con 44 millones de euros en 2012, y aunque la cifra ha fluctuado en distintos ejercicios, se ha registrado un notable descenso hasta los 14 millones a 11 de diciembre de 2019.