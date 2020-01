Toni Vingut finaliza en la octava plaza en la tercera etapa del Dakar

El piloto ibicenco Toni Vingut continúa superando con buena nota su participaciíon en el Rally Dakar. Vingut finalizó en la octava posición la tercera etapa de 504 km a través de interior del desierto, rozando la frontera con Jordania. Un recorrido por el punto mas alto de la carrera, cañones y montañas circulando sobre un trazado de arena y rocas. La navegación continua siendo crucial.

El representante del Motor Club de Formentera e Ibiza ha escalado a la novena plaza de la clasificación general que sigue encabezando el chileno Casale con una ventaja de 14 minutos y 29 segundos sobre el segundo clasificado, el polaco Sonik mientras que Enrico es tercero a 19 minutos y 39m segundos.

Tras completar la etapa Vingut señaló que “Hoy bastante mejor, hasta el final de la etapa que me he perdido que iba el 4ºpero al perderme en el waypoint he acabado el 9º”. Vingut resaltó que "el terreno ha sido similar al de ayer y he vuelto a doblar el disco de freno quedándome si ellos los últimos 90km”.

En coches, Carlos Sainz y su MINI sigue sin decepcionarnos, durante la jornada de hoy alcanzó el primer puesto en la general y también el triunfo de etapa, mientras que Fernando Alonso, después de su avería de ayer va recuperando puestos aunque está en el puesto trigésimosegundo a 2 horas y 40 minutos del líder.

La dureza de esta edición, que vuelve a los orígenes del Dakar empieza a mostrar las grandes dotes de solidaridad y compañerismo que identifica la carrera y que a diferencia de muchos otros rallys del mundo se muestra como uno de los mayores retos contra el agotamiento y el cansancio.

Este miércoles cuarta etapa etapa que discurre por el desierto hasta la ciudad de AL Ula.