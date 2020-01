Adri Rodríguez apuesta por la victoria en Lebrija y defiende el trabajo de Uribe

Aunque no hay ningún ultimátum al entrenador, todo lo que no sea ganar en Lebrija al Antoniano, dejaría a Josu Uribe al borde de la destitución.

Desde que llegó el asturiano al banquillo de Chapín, los azulinos sólo han ganado dos partidos y perdido cuatro, por lo que la situación empieza a ser insostenible. Los jugadores son conscientes de la importancia del encuentro del próximo domingo y el martes, antes de saltar al campo de entrenamiento, hablaron del partido ante el Arcos CF y se conjuraron para no cometer los mismos errores que le vienen lastrando en las últimas semanas.

Así, Adri Rodríguez reconoce que en el vestuario “estamos mal, las cosas no salen, no tenemos a la afición contenta y ya no hay que darle más vueltas a este partido”.

El jugador xerecista no encuentra una explicación a lo que está ocurriendo últimamente, pero tiene claro que “el entrenador no tiene la culpa, desde Conil hemos tenido un bajón muy grande, porque antes metíamos muchos goles y no encajábamos y ahora ni metemos y nos marcan fácilmente, le damos vueltas a todo esto pero no damos con la tecla”.

Adri no quiere ni pensar en una derrota en Lebrija ni que esto pueda suponer la destitución del técnico: “Uribe está trabajando bien, es un buen hombre y estamos con él, se han dicho muchas cosas que no son verdad, pero ya se sabe que cuando vienen mal dadas siempre hay comentarios destructivos”.