José María Arche : el buen sindicalista

Díficil resumir la vida intensa de una persona en varios párrafos. Este es el trabajo al que se enfrenta en muchas ocasiones el periodista, y más el periodista de radio, cuando tiene que cortar una entrevista de una hora.

Resumir en tres minutos más de siete décadas de una vida es cosa complicada, pero aquí debajo pueden escuchar, parte, en la voz del protagonista : Jose María Arche.

Nació en una familia humilde en uno de los distritos más castizos de Madrid, Chamberí. Sus padres hubieran querido de él que hubiera seguido estudios universitarios, pero 'como había que comer' , le mandaron el Centro de Formación Profesional 'La Paloma', donde estudió para delineante. Enseguida empezó a trabajar : 'en una empresa que se encargaba del alumbrado de Madrid, yo diseñaba las farolas' dice orgulloso.

Después de tres años , un día llegó una carta del Virgen de la Paloma, dirigida a los antiguos alumnos. Se buscaban voluntarios para marcharse a trabajar a Alemania con contrato. No se lo pensó dos veces. Tres meses de alemán en el Instituto Goethe y se marchó.

En Alemania, empezó a trabajar en una fábrica de industria pesada. 'Eramos 500 españoles - la mayoría chapistas y soldadores- en una empresa de 3.000 empleados. Allí y gracias a su buen nivel de alemán comenzó a ayudar a sus correligionarios que no entendían el idioma. 'Alguien me debía observar porque me nombraron delegado sindical'. Al llegar a la fábrica rapidamente se afilió, 'era lo primero que se hacía, después de presentar el informe médico, y firmar en el departamento de personal el contrato, todos los trabajadores estaban sindicados'.

A partir de ahí, su misión fue la de seguir ayudando a los españoles. Hubo varios que trágicamente se accidentaron.

Y un día, otro español, que procedía de la política llegó a la fábrica y a los españoles y les dijo '¿Sabéis? también existe el PSOE y la UGT, tendríais que afliliaros ahí'. El 1 de enero de 1963 participó en la fundación de la sección sindical de la Ugt en Alemania y diez años más tarde participó en el Congreso de Suresnes, dónde se dió a conocer Isidoro (Felipe González).

La historia sigue y sigue... porque nuestro protagonista conoció a Helmut Schmidt, Willy Brandt, y llegó a ser la mano derecha de Hans Matthöfer (ministro de telecomunicaciones en los 80). Pero eso ya es otra historia ....