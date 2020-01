Cambios en la convocatoria de becas Navarra 2009

El Defensor del Pueblo cree que hay que ponderar las circunstancias de cada becado y que no se puede exigir la devolución íntegra de los montantes que les fueron otorgados en las becas Navarra 2009-2012.

Estas becas se concedieron para estudiar másteres de prestigio en el extranjero con la obligación de retornar para trabajar en Navarra. Si no lo hacían, debían reintegrar parte del montante de la beca. Becas que se movían entre los 20 y 50 mil euros. La no devolución generaría intereses. A finales de 2018, 23 becados recibieron la exigencia de esta devolución. Algunos pudieron hacerlo y otros no, teniendo en cuenta además los intereses generados. Javier Enériz, defensor del pueblo, apunta que los requisitos de la convocatoria no fueron bien medidos y que la solución pasa por un cambio en la convocatoria, señalando "La dificultad que puede darse en la práctica para cumplir este requisito, ya que no hay acuerdos con empresas, y debe ser el beneficiario quien debe encontrar la manera de incorporarse a empresas de Navarra". "Planteamos un estudio ponderado, y vemos que si la convocatoria no se modifica da pocas posibilidades", apunta.

Los partidos están de acuerdo en buscar una solución, incluido Navarra Suma, siendo UPN quien convocó y concedió esas becas. Los partidos que sustentan al Gobierno se comprometen a encontrar una salida, reconociendo la encrucijada legal existente.

Está prevista la comparecencia, el próximo martes, del consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, para explicar qué medidas se van a tomar