El futuro del Gobierno de Cantabria se decide en 24 horas

El Gobierno de Cantabria se juega su continuidad en las próximas 24 horas tras el voto en contra del Partido Regionalista a la investidura del ya presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

El diputado José María Mazón materializaba este martes la orden de Miguel Ángel Revilla y su Ejecutiva del PRC de votar en contra del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos; y eso el PSOE de Cantabria lo considera una traición. Por eso, este miércoles reúne a su Ejecutiva para dar el siguiente paso mientras el PRC le exige que aclare si piensa abandonar el Gobierno.

Mientras tanto, los agentes sociales de Cantabria, empresarios y sindicatos, piden estabilidad a los dos partidos y aseguran que romper el acuerdo de Gobierno sería un error.

El diputado regionalista, José María Mazón, defendía este martes en el hemiciclo su voto en contra del candidato del PSOE. El PRC, aseguraba, quiere "un gobierno estable para España" y también para Cantabria, pero "no a cualquier precio". Añadía, además, que el "no" a la investidura de Pedro Sánchez no es "una decisión personal de nadie", sino que lo acordó la Ejecutiva de su partido.

Poco después, también desde Madrid, y ya con Pedro Sánchez como presidente de España, Pablo Zuloaga lamentaba la "traición" de su socio de Gobierno y situaba toda la responsabilidad de lo ocurrido en Miguel Ángel Revilla, que "debe dar explicaciones a la ciudadanía de Cantabria por el cambio en el sentido de su voto".

El vicepresidente del Gobierno, en su calidad de secretario general del PSC-PSOE, anunciaba la convocatoria de una reunión extraordinaria de la Ejecutiva regional del partido para este miércoles a las 19 horas.

La respuesta a las palabras de Zuloaga llegaba desde las filas regionalistas a través de un comunicado en el que el PRC asegura que "no tolerará deslealtades" del PSOE y exige a Zuloaga que aclare si piensa abandonar el Gobierno de la comunidad.