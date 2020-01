Los videojuegos más esperados de 2020

Las nuevas consolas

El año 2020 estará claramente marcado por el nacimiento de una nueva generación de consolas: en Navidades llegarán PS5 y Xbox Series X, aunque ni Sony ni Microsoft han desvelado todavía el día concreto de lanzamiento para sus máquinas y solo los norteamericanos han mostrado su diseño definitivo. En el caso de PS5 sus creadores quieren profundizar en la tecnología háptica (táctil) de su controlador y la sensibilidad variable de los gatillos, mientras que Xbox Series X promete cuatro veces más potencia que la actual Xbox One X y la posibilidad de mover gráficos hasta en 8K.

Los nuevos juegos

Pero PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia y el eterno PC tienen aún mucho que decir. El primer grande en llegar será Dragon Ball Z Kakarot (17 de enero para PS4, Xbox One y PC). Con formato de juego de rol en mundo abierto por primera vez y gráficos sacados directamente del anime, acompañaremos a Goku, Trunks y compañía en su lucha contra enemigos como Freezer, Cell y Boo. El 3 de marzo aterrizará el primer capítulo de Final Fantasy VII Remake (PS4 y próximamente PC), el rediseño desde cero del mítico juego de rol japonés con combates por turnos de 1997. Esperado tanto por su actualización gráfica como por los cambios introducidos en su inolvidable sistema de combate con materias (con un modo clásico por turnos y otro más enfocado a la acción permanente), el título llegará por partes, siendo esta primera la correspondiente a la ciudad de Midgar. Su segundo capítulo (no sabemos cuántos habrá en total) aún no tiene fecha.

Final Fantasy VII Remake, con Cloud Strife frente a la sede de Shinra en Midgar / Square Enix

El 3 de abril le llegará el turno al remake de Resident Evil 3 (PS4, Xbox One y PC), y con el precedente del magnífico rediseño de la segunda parte, las expectativas son muy altas. Tomaremos de nuevo el papel de la agente Jill Valentine para escapar de la ciudad de Racoon, asolada por los zombies. Todavía no hemos podido ver el nuevo aspecto de Némesis, el principal antagonista y uno de los enemigos más insistentes de toda la saga. El futuro distópico será también protagonista con Cyberpunk 2077 (16 de abril para PS4, Xbox One y PC), la adaptación virtual del famoso juego de rol de libro y dados. Con Keanu Reeves entre sus personajes (pero no principal), nos ofrecerá rol y acción protagonizado por un mercenario totalmente personalizable y plagado de conversaciones interactivas y misiones secundarias. La quinta apuesta segura del año será The Last of Us 2, exclusivo de PS4 (29 de mayo). Situado cinco años después de su exitosa primera parte, esta aventura en tercera persona (que huye de los mundos abiertos) protagonizada por Ellie y Joel nos enfrentará a nuevos enemigos y contará con modo multijugador.

Cyberpunk 2077, rol y acción en un futuro distópico / CD Projekt

2020 traerá mucho más. El 13 de marzo llegará Nioh 2 (PS4), el 20 de marzo Doom Eternal (PS4, Xbox One, Xbox One, PC, Stadia), en junio Eldenring (PS4, Xbox One y PC) y en verano Ghost of Tsushima (PS4). Hemos repasado todos estos lanzamientos y varios más independientes con Francisco Serrano Acosta, coordinador de redacción de la revista digital Meristation.com. A la hora de hacer apuestas lo tiene claro y cree que Cyberpunk 2077 será el juego estrella de 2020 por la capacidad para contar historias de su estudio, CD Projekt. Habrá que esperar para confirmarlo, pero lo que está claro es que el año que comienza será apasionante para los amantes de los videojuegos. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.