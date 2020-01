Es una buena noticia que ya tengamos Gobierno, hay que tomar decisiones para afrontar los retos a corto y medio plazo.

El nuevo Ejecutivo llega con una potente agenda social para reducir las desigualdades que provocó la crisis. Ahora, en ese sentido, este nuevo Gobierno también debería cambiar la actual Ley de Estabilidad, que hace que los ayuntamientos tengan montañas de dinero en unos bancos que amenazan con cobrar por esos depósitos que no se puede gastar si no es en transporte público, alumbrado y rehabilitaciones y reformas. Y si no, que se lo digan al Consistorio alicantino.

Hace un tiempo, la autoridad independiente de responsabilidad fiscal proponía qué parte esos fondos se dedicaran a asistencia social y dependencia. Desde la Federación de Municipios se mostraban de acuerdo con la asunción de nuevas competencias, pero solo si venían acompañadas de nuevas formas de financiación.

En cualquier caso, la puerta de los municipios es a la que más llama al ciudadano en apuros y es un contrasentido que teniendo miles de millones de euros en bancos no se destine parte esos fondos a atender esas necesidades, lo que no significa que los consistorios vuelvan a tener barra libre para gastar y para que se repita la situación que obligó a cerrar el grifo.