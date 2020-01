0-2. La UD Ibiza espera al Albacete

Los aficionados al fútbol en las Pitiusas podrán ver este sábado en Can Misses un partido de fútbol oficial ante un equipo de la Segunda División del fútbol español, el Albacete. Será el rival de la UD Ibiza en la Copa del Rey después de que el conjunto ibicenco sellara su pase a la siguiente ronda del torneo copero al superar anoche al Pontevedra en el choque disputado en el estadio Pasarón.

Un choque atípico ya que empezó a jugarse en el minuto 17, después de que en diciembre pasado tuviera que suspenderse el encuentro por una fuerte tromba de agua. Pablo Alfaro tuvo que hacer retoques en el once inicial en relación a esa fecha ya que no pudieron desplazarse a Galicia Mendoza y Carbia que fueron titulares el pasado 18 de diciembre.

El partido se puso de cara pronto para los ibicencos con un remate del lateral Fran Grima desde la frontal al que no pudo responder el portero Edu. Con el marcador a favor, el equipo de Alfaro supo hacer el juego que le convenía ante un Pontevedra inofensivo que solo buscaba la portería de Germán con jugadas a balón parado que no encontraban rematador.

Tras el descanso, Rodado que sigue viendo portería en cada partido ampliaba el marcador para el equipo visitante. Fue una acción iniciada por Javi Perez que tocó primero Raí, titular ayer, y remachó el delantero mallorquín. El tanto sentenciaba la eliminatoria, aunque el Pontevedra gozó de alguna oportunidad en la recta final del choque que no pudo cristalizar.

De esta manera la UD Ibiza buscará este sábado dar la sorpresa ante el Albacete para mantener el sueño de enfrentarse esta temporada a un equipo de Primera División en la Copa del Rey.