Rechazadas las medidas cautelares solicitadas contra la concesión del Club Náutico

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por el Club Doce Millas contra la concesión del Club Náutico de Ibiza aprobada por la Autoridad Portuaria de Baleares en 2017. Además tendrá que pagar las costas causadas, que no superarán los 200 euros.

La empresa que quedó excluida, recordemos, pedía que se anulara Autorización de Ocupación Temporal, que se prohibiese su renovación a la actual concesionaria y que se sacara a concurso público, medidas a las que se oponían tanto Puertos como el Club Náutico.

La Sala de los Contencioso Administrativo ha desestimado estas pretensiones por considerar que la adjudicación se ha realizado de acuerdo a la legalidad y que las medidas cautelares solo deben adoptarse en casos excepcionales cuando se dilata el proceso administrativo, algo que no ha ocurrido en este caso, según la decisión judicial.

Además no tienen en cuenta el argumento del Club Doce Millas, que aludía al interés general como argumento, por considerar que es la Autoridad Portuaria quien representa el beneficio público y no una empresa que pide medidas cautelares por provecho particular.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en un plazo de cinco días.

Desde el Club Náutico de Ibiza han manifestado su satisfacción “por esta nueva resolución y recuerdan que, aunque no es nada definitivo, es un paso más en nuestra larga travesía”.