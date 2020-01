Aguado, el alumno inesperado de Ayuso

Este 2020 ha comenzado como terminó, con otro ejemplo más de descoordinación entre los dos socios del Gobierno de la Comunidad de Madrid, PP y Cs. Un nuevo encontronazo entre Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado que ha quedado patente en la mañana de este jueves.

La presidenta madrileña tenía previsto acaparar todo el protagonismo durante la presentación de la tercera hora de educación física en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. Pero ha habido una sorpresa. Sin avisar, sin esperarle y sin chándal, Ignacio Aguado se ha presentado sorpresivamente en el Instituto público Santamarca de la capital.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso / Marta Fernández Jara (Europa Press)

Ni estaba en la convocatoria oficial de la agenda de la presidenta madrileña, ni le esperaban… La presencia del vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado no ha sentado nada bien en el equipo de la presidenta regional - no ha aceptado preguntas de los periodistas-. De hecho, prueba del desconcierto y de que no contaban con él es que ni siquiera se menciona a Ignacio Aguado en la nota de prensa que han difundido tras el acto, solo se hace alusión al consejero de Educación, Enrique Ossorio, que este jueves también se ha atrevido a dar la clase de educación física, con deportivas, pero en vaqueros.

En el equipo de Ignacio Aguado alegan que se ha presentado porque es el consejero de Deportes - aunque la medida que se va a poner en marcha atañe al departamento de Educación-. También aseguran que el vicepresidente no había sido invitado, ni había sido avisado con tiempo de este acto. Lo cierto, es que el equipo del vicepresidente conocía desde ayer por la tarde, antes de las 18 horas, que este acto estaba en la agenda de la presidenta, según aseguran a la SER desde el equipo de la presidenta madrileña.

Lo que es innegable es que Ignacio Aguado no quería quedarse fuera de la foto este jueves. Si ha acudido es porque quería dejar bien claro que esta medida lleva el sello de Ciudadanos. Y es cierto, la formación naranja fue el grupo parlamentario que llevó esta propuesta a la Asamblea de Madrid, se aprobó, y varios años después, el PP la incluyó en su programa electoral en las pasadas elecciones autonómicas del 26 de mayo.