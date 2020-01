Valdavia Viva considera una excelente noticia que se desista de la macrogranja porcina en Castrillo de Villavega

La Plataforma Ciudadana Valdavia Viva considera una "excelente noticia" el hecho de que Campofrío y Explotación Agropecuaria Loma de Ucieza hayan desistido del proyecto de ganadería industrial porcina previsto en Castrillo de Villavega (Palencia). Paralelamente, en un comunicado critican la "arrogancia" del alcalde de Saldaña, Adolfo Palacios, del partido popular. Reproducimos de forma íntegra el comunicado difundido en las últimas horas por la plataforma.

"A pesar de que el Señor Palacios, con la falta de educación que le caracteriza y ejerciendo de portavoz de una iniciativa privada, nos otorga el mérito de esta decisión, lo cierto es que no sabemos los verdaderos motivos ni hay información oficial al respecto. Nos halaga, sin duda, pero somos totalmente conscientes de que una ciudadanía organizada e informada no ha sido la razón de esta renuncia.

Así que solo podemos especular. Quizás a EALUSA le preocupe que una organización vecinal pueda demandar control de sus actividades, porque no pueden garantizar a día de hoy que EALUSA no cuente con ningún expediente sancionador por el sistema de gestión de purines de sus explotaciones. Quizás Campofrío, viendo que se trata de un modelo de producción con fecha de caducidad, no haya podido esperar a que se resuelva el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la Resolución de la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Castrillo de Villavega.

Aunque la empresa interesada nunca presentó un proyecto formal ni un anteproyecto donde se especificara qué tipo de instalación se proyectaba, en el comunicado de Palacios se evidencian las conversaciones con la administración local a quienes prometían 15 puestos de trabajo y la rehabilitación de un inmueble público. Esta información nunca fue oficial, pero igualmente está demostrado que este tipo de proyectos no frenan la despoblación, ya que, independientemente de lo que prometan, los puestos de trabajo son sensiblemente inferiores, y tampoco pueden garantizar el lugar donde residan las/os trabajadores de dichas explotaciones.

Este hecho es fácilmente demostrable revisando el padrón del INE en las provincias más afectadas por la instalación de macrogranjas, que no ha frenado la tendencia de la despoblación, y en algunos casos incluso la ha acelerado. Como representante público, el Señor Palacios debería hablar con más respeto a la ciudadanía y dejar de sembrar conflicto entre las personas que convivimos en los municipios de La Valdavia. La plataforma está formada por habitantes permanentes y estacionales de Castrillo de Villavega y de otros muchos pueblos de la comarca, y tenemos derecho a organizarnos, informarnos y ser consultados sobre este tipo de iniciativas. Porque como hemos explicado en anteriores ocasiones, existen suficientes evidencias de los efectos secundarios que acompañan a este tipo de proyectos.

De cualquier forma, su arrogancia y falta de respeto no empaña la buena noticia, ni hará que bajemos la guardia, pues sabemos que varios macroproyectos de granjas de cerdos planean por la provincia. Seguiremos pendientes y apoyando a otras plataformas y localidades de la provincia que se vean afectadas. No queremos ser el estercolero de las integradoras porcinas de este país. LEE, ESCUCHA, INFORMATE… ¡¡Y DECIDE!!", concluye el comunicado.